Υεμένη: Κυβερνητικές δυνάμεις και Σαουδική Αραβία προσπαθούν να ανακόψουν την προέλαση των Χούθι – Σφοδρές μάχες σε πολλαπλά μέτωπα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ένας νέος γύρος σφοδρών πολεμικών συγκρούσεων στην Υεμένη, με τις μάχες την Κυριακή να μαίνονται σε πολλαπλά μέτωπα, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακόψουν την ταχεία προέλαση των Χούθι.

Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη, με τη Σαουδική Αραβία να διεξάγει μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων για την υποστήριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα επιδεινώνεται ραγδαία.

Σφοδρές μάχες σε πολλαπλά μέτωπα

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και η Σαουδική Αραβία πραγματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις για να σταματήσουν την προέλαση των Χούθι, εν μέσω μιας διαρκώς επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης.

Οι μάχες έχουν ενταθεί σε αρκετά μέτωπα στην Υεμένη, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις σε θέσεις των Χούθι σε μια προσπάθεια να ανακαταλάβουν τη Μόχα, λίγες ημέρες αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργανωση κατέλαβε τη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι, σφίγγοντας τον κλοιό της στην Ερυθρά Θάλασσα — έναν ζωτικό ναυτιλιακό διάδρομο.

Οι Χούθι κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 100 αεροπορικές επιθέσεις στην Υεμένη τις τελευταίες 48 ώρες.

Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία χαρακτήρισε τις τελευταίες μάχες ως «μάχη επιβίωσης».

Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες Υεμενίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.000 ανθρώπων που κατευθύνθηκαν προς το Τζιμπουτί.

Την Κυριακή, ο Σουλτάν αλ-Αράντα, μέλος του Προεδρικού Ηγετικού Συμβουλίου (PLC) της Υεμένης και κυβερνήτης της Μαρίμπ, δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις που αποσύρθηκαν από τη δυτική ακτή ανασυντάσσονται επί του παρόντος στη Μαρίμπ και θα επιστρέψουν στο πεδίο της μάχης.

Στη συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Saba TV, ο αλ-Αράντα χαρακτήρισε τα όσα συνέβησαν στην ακτή ως «επώδυνα και ατυχή», αλλά σημείωσε ότι τέτοιες «αναποδιές» αποτελούν μέρος της φύσης του πολέμου.

Ο αλ-Αράντα κατηγόρησε τους Χούθι ότι οδήγησαν την ειρηνευτική διαδικασία σε αδιέξοδο και ότι «επέβαλαν εκ νέου την επιλογή του πολέμου» στην Υεμένη. Δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις συνεχίζουν να μάχονται σε αρκετά μέτωπα και ότι ο τελικός στόχος στη Μαρίμπ και αλλού παραμένει «η αποκατάσταση της πρωτεύουσας, Σαναά».

Παράλληλα, τόνισε: «Οι δυνάμεις που αποσύρθηκαν αναδιοργανώνονται τώρα και θα επιστρέψουν στη μάχη ξανά, με τη μία ή την άλλη μορφή».

Ο Μοχάμεντ αλ-Μπάσα, ιδρυτής και επικεφαλής αναλυτής της Basha Report Risk Advisory, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι πολιτικές εσωτερικές διαμάχες και ο κατακερματισμός εντός των κυβερνητικών δυνάμεων παρεμποδίζουν τον αγώνα εναντίον των ταχέως προελαυνόντων Χούθι.

«Δεν πρόκειται να μπορέσεις να νικήσεις τους Χούθι με μια διασπασμένη διοίκηση και έλεγχο, με οκτώ διαφορετικούς στρατούς να ανταγωνίζονται κατά κάποιο τρόπο για επιρροή», ανέφερε, αποδίδοντας τις στρατιωτικές επιτυχίες των Χούθι στις εσωτερικές διαμάχες των κυβερνητικών δυνάμεων.

«Αλληλοκατηγορούνται και ρίχνουν το φταίξιμο ο ένας στον άλλον», πρόσθεσε.

Η εφεδρική δύναμη του στρατού της Υεμένης, «Ασπίδα του Έθνους», ισχυρίστηκε επίσης την Κυριακή ότι η 6η Ταξιαρχία της εφεδρείας κατέρριψε πέντε drones κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιοχή αλ-Αγκμπάρα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του τουρκικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu.

Ξεχωριστά, ο ιστότοπος September Net, ο οποίος πρόσκειται στον στρατό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, ανέφερε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων των Χούθι σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέροντας ότι καταστράφηκε εξοπλισμός και σκοτώθηκαν μαχητές των Χούθι, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων.

Από την πλευρά των Χούθι, ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Γιαχιά Σαρία, κατήγγειλε μέσω των social media ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 129 αεροπορικές επιδρομές μέσα σε 48 ώρες, χρησιμοποιώντας μαχητικά F-15 και Typhoon.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις έπληξαν επτά επαρχίες: Ταΐζ, Μαρίμπ, Χοντέιντα, Αλ-Τζάουφ, Σαάδα, Αμράν και Χατζά.

Την Κυριακή, οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν μια σαουδαραβική στρατιωτική βάση στη Σαρούρα, στη νότια επαρχία Νατζράν, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ο Γιαχία Σαρία ανέφερε ότι η επίθεση έπληξε «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου» και ότι οι στοχευμένες εγκαταστάσεις «διευθύνουν την επίθεση εναντίον του έθνους και του λαού μας».

Στις φλόγες η ακτογραμμή της Ερυθράς Θάλασσας

Το Σάββατο, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον μαχητών των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, αφότου η οργάνωση κατέλαβε τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής ακτογραμής.

Το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης, Saba, ανέφερε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν οχήματα και όπλα και εξόντωσαν μέλη της τρομοκρατικής Πολιτοφυλακής των Χούθι που υποστηρίζεται από το ιρανικό καθεστώς» κοντά στην πόλη-λιμάνι της Μόχα.

Ο εκπρόσωπος των κυβερνητικών δυνάμεων, ταγματάρχης Μάτζεντ Αμπντουλάχ αλ-Ναζίλι, δήλωσε σύμφωνα με το Saba ότι έπληξαν επίσης «οχήματα και μέλη» των Χούθι στον δρόμο Μόχα-Ντουμπάμπ, σε απόσταση 11 χιλιομέτρων από την πόλη.

Οι επιθέσεις της κυβέρνησης ακολούθησαν την κατάληψη της Μόχα από τους Χούθι την Πέμπτη και του νησιού Περίμ την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας έτσι τον έλεγχό τους στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έναν στενό θαλάσσιο διάδρομο ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια μεταφορά πετρελαίου.

Η θέση του Ιράν

Οι ιρανικές αρχές και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης εξήραν την κατάληψη των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι, εξέλιξη που ορισμένοι θεωρούν ότι δίνει στην Τεχεράνη μεγαλύτερο μοχλό πίεσης έναντι των ΗΠΑ.

«Οι νίκες των Χούθι της Υεμένης στη δυτική ακτή είναι η αφήγηση ενός θεϊκού θριάμβου και ο καρπός ετών σταθερότητας στα πιο δύσκολα πεδία των μαχών», έγραψε στο X το Σάββατο ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, αναδημοσίευσε σχόλιο του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από το 2024, αναφέροντας ότι η «αντίσταση» των Χούθι θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη νίκη.

«Ο γενναίος λαός της Υεμένης ασφαλώς θα θριαμβεύσει, με τη άδεια του Παντοδύναμου Θεού», πρόσθεσε την Πέμπτη ο Γκαλιμπάφ στα αραβικά.

Η «μεγάλη νίκη» των Χούθι απέδειξε για άλλη μια φορά ότι «η ασφάλεια δεν είναι ένα εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί», πρόσθεσε ο Μοχάμαντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ωστόσο, ο διπλωματικός μηχανισμός του Ιράν δεν συνέδεσε αμέσως τις προελάσεις των Χούθι με την τρέχουσα διαμάχη έναντι των ΗΠΑ.

Όπως συμβαίνει συχνά, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέμεινε ότι οι Χούθι λαμβάνουν τις αποφάσεις τους ανεξάρτητα από την Τεχεράνη, έχοντας ως γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του αποκλεισμού της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ ζήτησε επίσης τον τερματισμό της σαουδαραβικής πολιορκίας στις περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι, την άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της οργάνωσης και του Ριάντ, καθώς και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης.

Το υπουργείο απέρριψε την ιδέα ότι οι Χούθι ενεργούν απλώς ως proxy της Τεχεράνης. «Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Υεμένη είναι αποτέλεσμα του ότι οι Υεμενίτες έχασαν την υπομονή τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, στην κρατική τηλεόραση το βράδυ της Παρασκευής.

«Δεν είναι δίκαιο να παραβλέπουμε το γεγονός ότι βρίσκονταν υπό έναν σκληρό αποκλεισμό για χρόνια και συμπέραναν ότι τα Ηνωμένα Έθνη και οι περιφερειακοί μηχανισμοί δεν μπορούσαν να λύσουν τα ζητήματα».

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Almasirah