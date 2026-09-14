Μιχάλης Χατζηγιάννης: Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα»

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του. Μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο όπου ερμηνεύει ακαπέλα την επιτυχία του Μαζωνάκη «Ανήκω σε μένα», εκφράζοντας τη συγκίνησή του με τα λόγια «Καλό ταξίδι στο φως».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του.
  • Μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο όπου ερμήνευσε ακαπέλα το «Ανήκω σε μένα», μία από τις γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Στο τέλος του τραγουδιού, απευθύνθηκε στον φίλο του λέγοντας: «Γιώργο μου, αγαπημένε, θα μας λείψεις», ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Καλό ταξίδι στο φως».

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Με τον δικό του τρόπο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του.

Την ώρα που συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο» στον δημοφιλή τραγουδιστή, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ιδιαίτερα φορτισμένο στιγμιότυπο.

Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ερμήνευσε ακαπέλα το «Ανήκω σε μένα», μία από τις γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο τέλος του τραγουδιού, εμφανώς συγκινημένος, απευθύνθηκε στον φίλο του λέγοντας: «Για τον φίλο μου τον Γιώργο… Γιώργο μου, αγαπημένε, θα μας λείψεις».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε μόνο λίγες λέξεις, που αποτύπωσαν το κλίμα της στιγμής: «Καλό ταξίδι στο φως».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Hatzigiannis (@mhatzigiannis)

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