Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών – «Καλό σου ταξίδι, υπέροχε πρίγκιπα»

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Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ), ανασύροντας στη μνήμη μια ξεχωριστή επίσκεψη του καλλιτέχνη στις εγκαταστάσεις του, τον Απρίλιο του 2022.

Οι άνθρωποι του Συλλόγου θυμήθηκαν την επαφή του με τα ζώα που φιλοξενούνται εκεί, σημειώνοντας πως είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ιστορίες και τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, μάλιστα, είχε αναλάβει την αναδοχή πέντε αλόγων, ενώ είχε προσκαλέσει και τους εθελοντές του ΕΣΠΙ στον χώρο όπου εμφανιζόταν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Ο Σύλλογος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη πλευρά του τραγουδιστή, περιγράφοντάς τον ως έναν προσιτό και ευγενικό άνθρωπο με έντονη ευαισθησία απέναντι στα ζώα.

Κλείνοντας το μήνυμά τους, οι άνθρωποι του ΕΣΠΙ εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη και την αγάπη που έδειξε ο Γιώργος Μαζωνάκης, τονίζοντας πως θα κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις από εκείνη τη συνάντηση.

«Γιώργο, ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε», ήταν το μήνυμα με το οποίο τον αποχαιρέτησαν, ευχόμενοι καλό ταξίδι.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Συλλόγου:

«Τον Απρίλιο του 2022, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τον ΕΣΠΙ και εκείνη η ημέρα έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας.

Δεν γνωρίσαμε μόνο τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Γνωρίσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Ευγενικό, προσιτό, με ένα μεγάλο χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά, χιούμορ και πραγματικό ενδιαφέρον για τα ζώα μας και τις ιστορίες τους.

Αγκάλιασε και χάιδεψε τα άλογα και τα γαϊδουράκια μας, τις γάτες και τα σκυλιά του ΕΣΠΙ. Ρώτησε, άκουσε και θέλησε να μάθει. Εκείνη την ημέρα ανέλαβε την αναδοχή πέντε αλόγων μας.

Μιλώντας τότε για την επίσκεψή του, είχε πει:

«Είναι συγκινητικό το έργο που κάνουν και με έκανε να “ξεβολευτώ”… με αφύπνισε να κάνω περισσότερα πράγματα για το γύρω μου.»

Λόγια που σήμερα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Γιώργο, ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη, την καλοσύνη και τη ζεστασιά που μας χάρισες εκείνη την ημέρα.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με το μεγάλο σου χαμόγελο και εκείνο το καλοσυνάτο βλέμμα που μας έκανε, έστω και για λίγο, να νιώσουμε πως γνωριζόμασταν από πάντα.

Καλό σου ταξίδι, υπέροχε πρίγκιπα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΕΣΠΙ | Help Horses Greece (@espihelphorses)

Με πληροφορίες από: HappyTV.gr