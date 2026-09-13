Μελέτης Ηλίας: Οιδίπους τύραννος σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη το καλοκαίρι του 2027

Ο Ηλίας Μελέτης και ο Θέμης Μουμουλίδης θα συνεργαστούν ξανά το καλοκαίρι του 2027 για την παράσταση του «Οιδίποδα Τυράννου» του Σοφοκλή, μετά την επιτυχημένη «Αντιγόνη». Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου 2027 στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων καλλιτεχνικής δραστηριότητας της «5ης Εποχής».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Ηλίας Μελέτης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θέμης Μουμουλίδης και ο Ηλίας Μελέτης συνεχίζουν τη συνεργασία τους το καλοκαίρι του 2027, με το ανέβασμα της κορυφαίας τραγωδίας του Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος.
  • Ο Ηλίας Μελέτης, μετά την αριστουργηματική ερμηνεία του στον ρόλο του Κρέοντα στην Αντιγόνη, θα αναμετρηθεί με τον κορυφαίο τραγικό ήρωα.
  • Η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί στις 26 Ιουνίου 2027 στο Αρχαίο θέατρο Δωδώνης, στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 20 χρόνων καλλιτεχνικής δραστηριότητας της 5ης Εποχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μετά την εξαιρετική συνεργασία τους στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή, και δύο χρόνια παραστάσεων,  ο Θέμης Μουμουλίδης και ο Μελέτης Ηλίας συνεχίζουν τη συνεργασία τους το καλοκαίρι του 2027, με το ανέβασμα της κορυφαίας τραγωδίας του Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος.

Της Νάντιας Ρηγάτου 

Ο Μελέτης Ηλίας, εκ των σημαντικότερων σύγχρονων ηθοποιών, ηθοποιός με μακρά θητεία στο κλασικό θέατρο,  μετά την αριστουργηματική ερμηνεία του στον ρόλο του Κρέοντα στην Αντιγόνη, θα αναμετρηθεί με τον κορυφαίο τραγικό ήρωα.

Η προετοιμασία της παράστασης έχει ήδη ξεκινήσει και ο θίασος ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες. Η τραγωδία θα ανέβει σε καινούργια μετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή.

Η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί στις 26 Ιουνίου 2027 στο Αρχαίο θέατρο Δωδώνης.

Η παράσταση ανεβαίνει στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 20 χρόνων καλλιτεχνικής δραστηριότητας της 5ης Εποχής που δημιούργησε ο Θέμης Μουμουλίδης, και έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 50 παραγωγές και περισσότερες από 80 εκδόσεις θεατρικών κειμένων.

Πρόκειται για την έκτη τραγωδία που σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης.

Θέμης Μουμουλίδης

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ