Χανιά: Σπαραγμός για την 19χρονη Ρενάτα που πέθανε σε τροχαίο – ΦΩΤΟ

Ο θάνατος της 19χρονης Ρενάτας Σταυρουλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Κ. Μητσοτάκη στη Χαλέπα Χανίων έχει σκορπίσει απέραντη οδύνη στην Κρήτη. Η νεαρή εκινείτο με μοτοσικλέτα όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της, με την πρόσκρουση να αποβαίνει μοιραία. Η Ρενάτα υπήρξε πρώην αθλήτρια της γυναικείας ομάδας του «ΑΟ Χανιά», ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της.

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΕΝΑΤΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απέραντη οδύνη και θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος της Ρενάτας Σταυρουλάκη, η οποία έφυγε από την ζωή μόλις στα 19 της χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Χαλέπας.
  • Η 19χρονη εκινείτο με μοτοσικλέτα τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, με την πρόσκρουση να αποβαίνει μοιραία.
  • Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου, ενώ φίλοι της έχουν αφήσει λουλούδια στη μνήμη της.

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Απέραντη οδύνη και θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος της Ρενάτας Σταυρουλάκη, η οποία πέθανε μόλις στα 19 της χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Κ. Μητσοτάκη στην περιοχή της Χαλέπας, χθες Σάββατο (12/9) .

Τραγωδία στα Χανιά: 19χρονη μοτοσικλετίστρια έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Σύμφωνα με το flashnews.gr., η 19χρονη εκινείτο με μοτοσικλέτα στον δρόμο στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν στα φανάρια στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη δεξιά της πορείας της προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΕΝΑΤΑ

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Δυστυχώς, η πρόσκρουση απέβη μοιραία για την κοπέλα, ενώ στο φανάρι όπου έγινε η μοιραία πρόσκρουση οι φίλοι της έχουν αφήσει λουλούδια και άλλα αντικείμενα στην μνήμη της.

Το αντίο του «ΑΟ Χανίων» στη Ρενάτα…

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«Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου μας. Η Ρενάτα υπήρξε μέλος της οικογένειας του «ΑΟ Χανιά» και η είδηση της απώλειάς της μας γεμίζει όλους με συγκίνηση και θλίψη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Καλό ταξίδι, Ρενάτα. Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά».

 

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