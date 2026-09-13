Μόνο τον Αύγουστο, συνελήφθησαν 3.391 μετανάστες που μπήκαν δια θαλάσσης παράνομα στη χώρα – Χειροπέδες και σε 70 διακινητές

Τον Αύγουστο του 2026, 3.391 αλλοδαποί συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα μέσω θαλάσσης, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι Λιμενικές Αρχές. Παράλληλα, καταγράφηκαν 70 συλλήψεις διακινητών και κατασχέθηκαν τέσσερα σκάφη και ένα όχημα. Πρόσφατα, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν 44 αλλοδαποί 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 3.391 ανήλθαν οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο του 2026, σε συνολικά 83 περιστατικά.
  • Τον Αύγουστο καταγράφηκαν επίσης 70 συλλήψεις διακινητών, ενώ κατασχέθηκαν τέσσερα σκάφη και ένα όχημα.
  • Νέο περιστατικό εντοπισμού και περισυλλογής 44 αλλοδαπών σημειώθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, μετά από εντοπισμό από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex.

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Στους 3.391 ανήλθαν οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν για παράτυπη είσοδο στη χώρα μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο του 2026, σε συνολικά 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν επίσης 70 συλλήψεις διακινητών, ενώ κατασχέθηκαν τέσσερα σκάφη και ένα όχημα.

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Επιχείρηση του Λιμενικού και της Frontex στην Κρήτη

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό εντοπισμού και περισυλλογής 44 αλλοδαπών σημειώθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης ΕΚΣΕΔ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 44 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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