Σάμος: 365 μετανάστες έφτασαν στο νησί από την Κρήτη – 250 θα μετακινηθούν στην ενδοχώρα

Στη Σάμο έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης 365 μετανάστες από την Κρήτη, με ταχύπλοο της SeaJets, το οποίο κατέπλευσε στις 19:00, στο εμπορικό λιμάνι της πόλης.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) Σάμου, όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η καταγραφή τους, πριν αναχωρήσουν άμεσα για την ενδοχώρα. Για την μετακίνησή τους από το λιμάνι προς τη δομή χρησιμοποιήθηκαν συνολικά δέκα λεωφορεία, ενώ τον συντονισμό είχε η λιμενική Αρχή και η αστυνομική Διεύθυνση Σάμου.

Η νέα μεταφορά πραγματοποιείται, ενώ παραμένει σε ισχύ η δέσμευση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 250 μετανάστες αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε από την ΚΕΔ Σάμου, με το πλοίο της γραμμής «Λευκά Όρη», με προορισμό την ενδοχώρα.

Σε επιφυλακή η Αυτοδιοίκηση

Η νέα μεταφορά επαναφέρει στο προσκήνιο τις αντιδράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς η Σάμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό.

Ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου, έχει επισημάνει, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είχε τεθεί στη συνάντηση που είχε προηγηθεί με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο υπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί η πίεση στα νησιά, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτων μετακινήσεων.

Για την Αυτοδιοίκηση, βασική προϋπόθεση αποτελεί, οι όποιες αφίξεις να συνοδεύονται από αντίστοιχες αναχωρήσεις, ώστε να μην αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που φιλοξενούνται στην ΚΕΔ Σάμου.

Ζητούν έγκαιρη ενημέρωση

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ζητά να υπάρχει έγκαιρη και επίσημη ενημέρωση για κάθε σχεδιαζόμενη μεταφορά, ώστε η τοπική κοινωνία και οι αρμόδιοι φορείς να μην ενημερώνονται εκ των υστέρων.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί από τον Θάνο Πλεύρη, να παραστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, προκειμένου να ενημερώσει άμεσα τους αιρετούς για τον σχεδιασμό του υπουργείου και να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Η δημοτική Αρχή έχει διαμηνύσει, ότι θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των κυβερνητικών δεσμεύσεων.

Όπως έχει επισημανθεί, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εξαγγελίες δεν εφαρμόζονται στην πράξη, οι αιρετοί της Σάμου θα εξετάσουν από κοινού τα επόμενα βήματά τους.

Ομόφωνο «όχι» από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Στο μεταξύ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, έχει ήδη λάβει σαφή θέση απέναντι στις μεταφορές προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά. Στις 27 Αυγούστου υιοθέτησε ομόφωνο ψήφισμα κατά της συγκεκριμένης πρακτικής, με τη Σάμο και τη Λέσβο, να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η νέα μεταφορά στη Σάμο αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη η κυβερνητική δέσμευση περί μη επιβάρυνσης της δομής.

Το βασικό ζητούμενο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραμένει να μην υπάρξει καθαρή αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στην ΚΕΔ.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν εάν το ισοζύγιο αφίξεων και αναχωρήσεων θα τηρηθεί ή εάν η νέα μεταφορά θα προκαλέσει έναν ακόμη γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ Αυτοδιοίκησης και υπουργείου.