Κορυδαλλός: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν μετατρέψει σπίτι σε «φρούριο»

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Χειροπέδες σε δύο άτομα, ηλικίας 25 και 29 ετών, πέρασαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (4/9) αστυνομικοί στον Κορυδαλλό, καθώς φέρονται να είχαν αναπτύξει δράση στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή.

Ως ορμητήριο για τη δράση τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν ένα σπίτι στον Κορυδαλλό, το οποίο είχαν μετατρέψει ουσιαστικά σε «φρούριο». Η είσοδος του κτιρίου προστατευόταν από μεγάλη καγκελόπορτα, ενώ περιμετρικά του κτηρίου υπήρχαν κάμερες ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί, αφού προχώρησαν στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι που φέρεται να αποτελούσε το βασικό σημείο της δραστηριότητάς τους.

Τα ευρήματα των αστυνομικών

Κατά την έφοδο στο ακίνητο, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντικείμενα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να συνδέονται με τη διακίνηση και προετοιμασία των ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

-74 γραμμάρια κοκαΐνης

-Μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

-Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

-Ένας τρίφτης

-1.600 ευρώ σε μετρητά