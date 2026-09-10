Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε πτήση προς τη Ρόδο – Επιβάτες βιντεοσκοπούσαν το προσωπικό και κάπνιζαν στην τουαλέτα

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο, όταν δύο Βρετανοί επιβάτες φέρονται να προκάλεσαν προβλήματα εντός του αεροσκάφους, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά και αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του πληρώματος. Λόγω της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, όπου οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις Αρχές.

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αεροδρόμιο Μακεδονία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο Βρετανοί επιβάτες προκάλεσαν αναστάτωση κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα. Ο ένας μάλιστα κάπνισε στην τουαλέτα του αεροσκάφους ενώ ο άλλος βιντεοσκόπησε το προσωπικό.
  • Λόγω της αναστάτωσης, πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».
  • Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αερολιμένα Θεσσαλονίκης χθες το βράδυ και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο, όταν δύο Βρετανοί επιβάτες φέρονται να προκάλεσαν προβλήματα εντός του αεροσκάφους, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά και αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του πληρώματος.

Στη σύλληψη δύο Βρετανών, ηλικίας 39 και 42 ετών, προχώρησαν οι Αρχές στη Ρόδο, μετά την άφιξη πτήσης από το Μάντσεστερ, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο επιβάτες προκάλεσαν αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης και δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη.

Παράλληλα δεν συμμορφώνονταν σε εντολές του πληρώματος και του κυβερνήτη του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η τάξη της καμπίνας του αεροσκάφους.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος προέβη σε βιντεοσκόπηση του προσωπικού του αεροσκάφους και ο 42χρονος διαπιστώθηκε νωρίτερα από το προσωπικό καμπίνας ότι είχε καπνίσει εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους.

Λόγω της αναστάτωσης πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Μακεδονία.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (09-09-2026) και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

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