Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε πτήση προς τη Ρόδο – Επιβάτες βιντεοσκοπούσαν το προσωπικό και κάπνιζαν στην τουαλέτα

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Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο, όταν δύο Βρετανοί επιβάτες φέρονται να προκάλεσαν προβλήματα εντός του αεροσκάφους, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά και αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του πληρώματος.

Στη σύλληψη δύο Βρετανών, ηλικίας 39 και 42 ετών, προχώρησαν οι Αρχές στη Ρόδο, μετά την άφιξη πτήσης από το Μάντσεστερ, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο επιβάτες προκάλεσαν αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης και δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη.

Παράλληλα δεν συμμορφώνονταν σε εντολές του πληρώματος και του κυβερνήτη του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η τάξη της καμπίνας του αεροσκάφους.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος προέβη σε βιντεοσκόπηση του προσωπικού του αεροσκάφους και ο 42χρονος διαπιστώθηκε νωρίτερα από το προσωπικό καμπίνας ότι είχε καπνίσει εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους.

Λόγω της αναστάτωσης πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Μακεδονία.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (09-09-2026) και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.