Ο «τεράστιος» Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα – Στο καλό, αγόρι μου!»»

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο χαμό του τραγουδιστή. Αναφέρθηκε στην πορεία του Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «παιδί της νύχτας» και «λαϊκό παιδί από τη Νίκαια», που πάλεψε για να βρει τον δρόμο του και κέρδισε την αγάπη του κοινού.

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Γιώργος Νταλάρας - Γιώργος Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον πρόωρο χαμό του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα…».
  • Ο σπουδαίος ερμηνευτής χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη «παιδί της νύχτας», έναν καλό και ευγενικό άνθρωπο που από πολύ μικρός πάλεψε να βρει τον δρόμο του.
  • Ο Νταλάρας τον περιέγραψε ως «λαϊκό παιδί από τη Νίκαια», φιλότιμο και ευαίσθητο, ολοκληρώνοντας το μήνυμά του με το φορτισμένο «Στο καλό, αγόρι μου!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε ο «τεράστιος» Γιώργος Νταλάρας τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του τραγουδιστή.

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Ο σπουδαίος ερμηνευτής αναφέρθηκε στην πορεία του Μαζωνάκη από τα πρώτα του βήματα, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να διαμορφώσει τη δική του διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

«Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Νταλάρας, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις το μέγεθος της απώλειας.

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Στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη «παιδί της νύχτας», περιγράφοντάς τον ως έναν καλό και ευγενικό άνθρωπο που από πολύ μικρή ηλικία προσπάθησε να βρει τον δικό του δρόμο.

Όπως σημείωσε, ο τραγουδιστής έδωσε τις δικές του μάχες, αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές του αγωνίες και στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις, με τον τρόπο που ο ίδιος γνώριζε και μπορούσε.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην καταγωγή του Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Νταλάρας τον χαρακτήρισε «λαϊκό παιδί από τη Νίκαια», επισημαίνοντας ότι προερχόταν από τη γειτονιά τους και ότι ήταν ένας άνθρωπος φιλότιμος και ευαίσθητος.

Παρά τις δυσκολίες και τις προσωπικές του μάχες, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Ο Γιώργος Νταλάρας ολοκλήρωσε το μήνυμά του με μια σύντομη, προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη αποχαιρετιστήρια φράση:

«Στο καλό, αγόρι μου!».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα

Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα…
Ένα ‘’παιδί της νύχτας’’, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του.
Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε.
Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από την γειτονιά μας, φιλότιμο κι ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου.
Στο καλό, αγόρι μου!

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