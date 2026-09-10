Το «αντίο» της Πέγκυς Ζήνα στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ»

Με λόγια βαθιά προσωπικά και εμφανώς φορτισμένα από συγκίνηση, η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανατρέχοντας στις πρώτες στιγμές της γνωριμίας και της επαγγελματικής τους συνύπαρξης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε πίσω στον χρόνο, στην εποχή που η ίδια ήταν μόλις 19 ετών και ο Γιώργος Μαζωνάκης 22, στα πρώτα του δισκογραφικά βήματα και στις μεγάλες επιτυχίες που θα τον ανέδειχναν σε έναν από τους πλέον ξεχωριστούς και ανατρεπτικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Μέσα από την προσωπική της μαρτυρία, θυμήθηκε τον «ξανθό» νεαρό Μαζωνάκη με τη βαριά φωνή, το ιδιαίτερο ντύσιμο και την αντισυμβατική καλλιτεχνική του ταυτότητα, ενώ στάθηκε και στην ευαισθησία που, όπως γράφει, διέκρινε πίσω από την εκρηκτική του εικόνα.

«Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα… Καλό ταξίδι στο φως», έγραψε μεταξύ άλλων η Πέγκυ Ζήνα.

Ολόκληρη η ανάρτησή της: