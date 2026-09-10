Το «αντίο» της Πέγκυς Ζήνα στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ»

Η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με βαθιά προσωπικά και φορτισμένα λόγια, ανατρέχοντας στις πρώτες στιγμές της γνωριμίας και της επαγγελματικής τους συνύπαρξης. Θυμήθηκε τον νεαρό Μαζωνάκη στα πρώτα του βήματα, περιγράφοντας την αντισυμβατική του καλλιτεχνική ταυτότητα και την ευαισθησία του, καταλήγοντας με το μήνυμα «Καλό ταξίδι στο φως».

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Πέγκυ Ζήνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με λόγια βαθιά προσωπικά και εμφανώς φορτισμένα από συγκίνηση, η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανατρέχοντας στις πρώτες στιγμές της γνωριμίας και της επαγγελματικής τους συνύπαρξης.
  • Η Πέγκυ Ζήνα ταξίδεψε πίσω στον χρόνο, στην εποχή που η ίδια ήταν 19 ετών και ο Γιώργος Μαζωνάκης 22, στα πρώτα του δισκογραφικά βήματα. Θυμήθηκε τον νεαρό Μαζωνάκη ως «ένα κουκλί ξανθό με βαριά φωνή» και την αντισυμβατική του ταυτότητα.
  • Η τραγουδίστρια στάθηκε επίσης στην ευαισθησία που διέκρινε πίσω από την εκρηκτική του εικόνα, κλείνοντας την ανάρτησή της με τα λόγια: «Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα… Καλό ταξίδι στο φως».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με λόγια βαθιά προσωπικά και εμφανώς φορτισμένα από συγκίνηση, η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανατρέχοντας στις πρώτες στιγμές της γνωριμίας και της επαγγελματικής τους συνύπαρξης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε πίσω στον χρόνο, στην εποχή που η ίδια ήταν μόλις 19 ετών και ο Γιώργος Μαζωνάκης 22, στα πρώτα του δισκογραφικά βήματα και στις μεγάλες επιτυχίες που θα τον ανέδειχναν σε έναν από τους πλέον ξεχωριστούς και ανατρεπτικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Μέσα από την προσωπική της μαρτυρία, θυμήθηκε τον «ξανθό» νεαρό Μαζωνάκη με τη βαριά φωνή, το ιδιαίτερο ντύσιμο και την αντισυμβατική καλλιτεχνική του ταυτότητα, ενώ στάθηκε και στην ευαισθησία που, όπως γράφει, διέκρινε πίσω από την εκρηκτική του εικόνα.

«Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα… Καλό ταξίδι στο φως», έγραψε μεταξύ άλλων η Πέγκυ Ζήνα.

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

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