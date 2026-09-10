Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου – Συγκινητικές αναρτήσεις από Γονίδη, Γαρμπή και Κιάμο

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Βαθύ είναι το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοί του αποχαιρετούν τον δημοφιλή τραγουδιστή μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη τους για τον ξαφνικό χαμό του.

Μεταξύ εκείνων που θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ο Σταμάτης Γονίδης, η Καίτη Γαρμπή και ο Πάνος Κιάμος, οι οποίοι αναφέρθηκαν με θερμά λόγια στον εκλιπόντα καλλιτέχνη και στη θέση που είχε κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια στις καρδιές του κοινού και των συναδέλφων του.

«Πικρό καφέ ήπια σήμερα… Όχι ρε Γιώργο… όχι… Θα μου λείψεις φίλε μου… Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου… Συλλυπητήρια στους δικούς σου…», έγραψε ο Σταμάτης Γονίδης σε ανάρτησή του στο Facebook, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση σε Instagram Story: «Έφυγες όπως έζησες: με τους δικούς σου απόλυτα αντισυμβατικούς όρους… Αχ Γιώργο… Μας γονάτισες…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ο Πάνος Κιάμος. «Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο…», έγραψε.