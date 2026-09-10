Λίβανος: Νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σε τρεις περιοχές του νότου

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τρεις περιοχές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera και την ομάδα του δικτύου που βρίσκεται στο πεδίο. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στα χωριά Ναμπατίγια αλ-Φάουκα, αλ-Μανσούρι, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Ουάντι αλ-Σαλούκι.

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Διεθνή Νέα

Λίβανος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τρεις περιοχές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera.
  • Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στα χωριά Ναμπατίγια αλ-Φάουκα και αλ-Μανσούρι, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Ουάντι αλ-Σαλούκι.
  • Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τρεις περιοχές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera και την ομάδα του δικτύου που βρίσκεται στο πεδίο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στα χωριά Ναμπατίγια αλ-Φάουκα, στην επαρχία Ναμπατίγια, και αλ-Μανσούρι, στην επαρχία του Νότιου Λιβάνου, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Ουάντι αλ-Σαλούκι.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.

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