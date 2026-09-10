Λίβανος: Νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σε τρεις περιοχές του νότου

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Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τρεις περιοχές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera και την ομάδα του δικτύου που βρίσκεται στο πεδίο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στα χωριά Ναμπατίγια αλ-Φάουκα, στην επαρχία Ναμπατίγια, και αλ-Μανσούρι, στην επαρχία του Νότιου Λιβάνου, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Ουάντι αλ-Σαλούκι.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.