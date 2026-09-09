Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε εμπορικό κέντρο στο Σούμι – 3 νεκροί και 14 τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία. Η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όταν πολλοί κάτοικοι επέστρεφαν από την εργασία τους και βρίσκονταν στην περιοχή για ψώνια.

Το ρωσικό drone έπληξε τον χώρο κοντά στο εμπορικό κέντρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο και πυρκαγιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ομάδες διάσωσης και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο, σύμφωνα με το Reuters.

This evening, Russians bombed a shopping mall in Sumy. There are at least 3 dead and 12 wounded. pic.twitter.com/WkfFrfVH9n — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 9, 2026

Ζελένσκι: «Η τρομοκρατία είναι πάντα απειλή για πολλούς»

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στο πλήγμα στο Σούμι, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας μετά τις ρωσικές επιθέσεις με drones.

Στην πρώτη ενημέρωσή του έκανε λόγο για δύο νεκρούς και 14 τραυματίες στο Σούμι, αριθμός που αργότερα αυξήθηκε από τις τοπικές αρχές σε τρεις νεκρούς. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ανήλικος, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε παράλληλα στα νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Μικολάιβ και κάλεσε τους εταίρους της Ουκρανίας να επικεντρωθούν σε κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση και τερματισμό των επιθέσεων.

«Αν αυτός ο ρωσικός πόλεμος συνεχιστεί, όλες οι τρομοκρατικές επιθέσεις και οι τακτικές που δοκιμάζει η Ρωσία στην Ουκρανία μπορούν να γίνουν εργαλεία για την άσκηση της ίδιας πίεσης και σε άλλες χώρες», προειδοποίησε.

«Δεν αφορά μόνο μία χώρα. Η τρομοκρατία είναι πάντα απειλή για πολλούς και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μαζί», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.