Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε εμπορικό κέντρο στο Σούμι – 3 νεκροί και 14 τραυματίες

Ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 14, μεταξύ των οποίων και ενός ανηλίκου. Η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναφέρεται στο περιστατικό και να προειδοποιεί ότι η τρομοκρατία αποτελεί απειλή για πολλές χώρες.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @ZelenskyyUa/X
Πηγή: @ZelenskyyUa/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία.
  • Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ανήλικος, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατία, προειδοποιώντας ότι «η τρομοκρατία είναι πάντα απειλή για πολλούς και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μαζί».

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία. Η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όταν πολλοί κάτοικοι επέστρεφαν από την εργασία τους και βρίσκονταν στην περιοχή για ψώνια.

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Το ρωσικό drone έπληξε τον χώρο κοντά στο εμπορικό κέντρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο και πυρκαγιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ομάδες διάσωσης και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο, σύμφωνα με το Reuters.

Ζελένσκι: «Η τρομοκρατία είναι πάντα απειλή για πολλούς»

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στο πλήγμα στο Σούμι, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας μετά τις ρωσικές επιθέσεις με drones.

Στην πρώτη ενημέρωσή του έκανε λόγο για δύο νεκρούς και 14 τραυματίες στο Σούμι, αριθμός που αργότερα αυξήθηκε από τις τοπικές αρχές σε τρεις νεκρούς. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ανήλικος, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε παράλληλα στα νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Μικολάιβ και κάλεσε τους εταίρους της Ουκρανίας να επικεντρωθούν σε κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση και τερματισμό των επιθέσεων.

«Αν αυτός ο ρωσικός πόλεμος συνεχιστεί, όλες οι τρομοκρατικές επιθέσεις και οι τακτικές που δοκιμάζει η Ρωσία στην Ουκρανία μπορούν να γίνουν εργαλεία για την άσκηση της ίδιας πίεσης και σε άλλες χώρες», προειδοποίησε.

«Δεν αφορά μόνο μία χώρα. Η τρομοκρατία είναι πάντα απειλή για πολλούς και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μαζί», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

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