Ουγκάντα: Αποχωρεί από τα Invictus Games «από σεβασμό στον βασιλιά Κάρολο» – «Τέλος στις ανοησίες Χάρι και Μέγκαν»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα διάσταση παίρνει η ένταση γύρω από τον πρίγκιπα Χάρι και τη σχέση του με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς η Ουγκάντα ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι αποσύρεται από τα Invictus Games. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στρατηγός Μουχόζι Καϊνερουγκάμπα, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη «από σεβασμό προς τον βασιλιά Κάρολο Γ΄», ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για το ζεύγος των Σάσεξ, κάνοντας λόγο για «ανοησίες Χάρι και Μέγκαν».

Η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη, καθώς μόλις πριν από δύο μήνες η Ουγκάντα είχε παρουσιαστεί επισήμως ως η 26η χώρα που θα συμμετείχε στα Invictus Games, τη διεθνή αθλητική διοργάνωση που ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι για τραυματίες και ασθενείς εν ενεργεία και βετεράνους στρατιωτικούς.

Ο Καϊνερουγκάμπα, γιος του προέδρου της Ουγκάντας Γιοβέρι Μουσεβένι, ανακοίνωσε την αποχώρηση μέσω ανάρτησής του στο X.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε τίποτα που δεν έχει την έγκριση του βασιλιά»

«Για να μη θεωρηθεί ότι αντιτιθέμεθα στην Αυτού Μεγαλειότητα, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον οποίο σεβόμαστε βαθύτατα, η Ουγκάντα αποσύρεται από τα Invictus Games», έγραψε.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα συμμετάσχουμε σε τίποτα που δεν έχει την έγκριση της Αυτού Μεγαλειότητας».

Η χρονική στιγμή της απόφασης θεωρείται ιδιαίτερα χαρακτηριστική, καθώς έρχεται λίγο μετά από επίσημη επιστολή που εστάλη, εκ μέρους του Καρόλου, σε ανώτατους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους της Βρετανίας.

Η επιστολή επαναλάμβανε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν αποτελούν πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, δεν χρησιμοποιούν τους τίτλους HRH στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και ότι το φιλανθρωπικό τους έργο αποτελεί ιδιωτική υπόθεση.

«Έπρεπε να σταματήσω αμέσως αυτές τις ανοησίες Χάρι και Μέγκαν»

Ο Καϊνερουγκάμπα, όταν ρωτήθηκε από τους Times τι ακριβώς τον οδήγησε στην απόφαση, εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικός.

«Έχω φατρίες στο υπουργείο Άμυνας που υποστηρίζουν αυτές τις ανοησίες Χάρι και Μέγκαν. Έπρεπε να το σταματήσω αμέσως. Εγώ υποστηρίζω τον μονάρχη. Τελεία», φέρεται να δήλωσε.

Η τοποθέτηση αυτή μετατρέπει την αποχώρηση της Ουγκάντας από μια απλή αθλητική απόφαση σε ένα ακόμη επεισόδιο της ευρύτερης δημόσιας σύγκρουσης γύρω από τον Χάρι, τη Μέγκαν και τη θέση τους απέναντι στη βρετανική μοναρχία.

Πλήγμα για τον Χάρι μόλις δύο μήνες μετά την ένταξη της Ουγκάντας

Η εξέλιξη θεωρείται πλήγμα για τον πρίγκιπα Χάρι. Μόλις πριν από δύο μήνες, ο ίδιος είχε σταθεί δίπλα στον υπουργό Άμυνας της Ουγκάντας, Κιριόουα Κιουανούκα, σε εκδήλωση των Invictus Games στο Λονδίνο, όπου ανακοινώθηκε επίσημα η συμμετοχή της χώρας.

Τότε, ο υπουργός είχε αποδώσει την απόφαση στη «διορατική ηγεσία» του προέδρου Μουσεβένι και είχε μάλιστα ευχαριστήσει τον ίδιο τον Καϊνερουγκάμπα για τη συμβολή του στην είσοδο της Ουγκάντας στη διοργάνωση.

Είχε χαρακτηρίσει τη συμμετοχή «ένα νέο κεφάλαιο για τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας». Δύο μήνες αργότερα, η εικόνα έχει ανατραπεί πλήρως.

Η επιστολή του Καρόλου που άναψε τη φωτιά

Η απόφαση της Ουγκάντας ενδέχεται να αποτελεί απρόβλεπτη συνέπεια της επίσημης επιστολής που εκδόθηκε τη Δευτέρα από τον επικεφαλής του βασιλικού οίκου, λόρδο θαλαμηπόλο Ρίτσαρντ Μπένιον, κατόπιν εντολής του βασιλιά Καρόλου.

Στην επιστολή διευκρινιζόταν ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ «δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας» και ότι οι φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες γίνονται αποκλειστικά με προσωπική τους ιδιότητα.

Αναφερόταν ακόμη ότι η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών που διαθέτουν εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα.

Η επιστολή εκδόθηκε μετά την επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο εβδομάδες νωρίτερα και φαίνεται ότι προκάλεσε νέες αναταράξεις γύρω από το ζευγάρι.

Ο στρατηγός με τις προκλητικές αναρτήσεις

Ο Μουχόζι Καϊνερουγκάμπα διορίστηκε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας το 2024 και θεωρείται ευρέως πιθανός διάδοχος του 81χρονου πατέρα του στην προεδρία.

Δεν είναι, πάντως, άγνωστος στις προκλητικές δημόσιες τοποθετήσεις.

Στο παρελθόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις με αναρτήσεις στο X, μεταξύ άλλων με απειλές για εισβολή στη γειτονική Κένυα, με απαίτηση προς τον Jay-Z να του «παραδώσει» την Beyoncé για να την παντρευτεί, αλλά και με απειλές εναντίον του Μπόμπι Γουάιν, βασικού πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Μουσεβένι.

Τα Invictus Games και εκπρόσωποι του πρίγκιπα Χάρι κλήθηκαν από τον Guardian να σχολιάσουν την απόφαση της Ουγκάντας.