Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές – Ο Πούτιν θέλει συμφωνία στην Ουκρανία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο.

Οι Ιρανοί «δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, υποσχέθηκε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη, λέγοντας όμως ταυτόχρονα ότι δεν τον ενδιαφέρει μια συμφωνία γιατί κάνει «πολλά περισσότερα από μια συμφωνία για τα πυρηνικά».

«Ο Πούτιν θέλει συμφωνία»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θέλει μια συμφωνία και αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ καλό», είπε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος που θα τον μεταφέρει στο Ντάλας για το Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.