Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – «Η γυναίκα μου έκανε την διαδικασία» ισχυρίστηκε ο γιατρός της κλινικής

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο πλαίσιο των καταθέσεων που αναμένεται να ληφθούν, προσήχθη και κατέθεσε ο γιατρός-παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο στο οποίο είχε μεταβεί και υπέστη ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής, προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Επίσης, θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στην κατάθεσή του ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι «η γυναίκα μου έκανε τη διαδικασία και αυτή παρακολουθούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Στην Ασφάλεια Αθηνών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται ακόμη 3 άτομα για να καταθέσουν για την υπόθεση. Πρόκειται για τη σύζυγο του γιατρού, η οποία είναι επίσης γιατρός στο επάγγελμα, και δύο ακόμη άτομα. Έφτασαν στην Ασφάλεια Αθηνών συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, κατά την παραμονή του στο ιατρείο, αλλά και πριν μεταβεί εκεί, καθώς και στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου διεκομίστη. Ακόμα θα εξεταστούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, ενώ αναμένεται και τα πόρισμα του ιατροδικαστή που θα διενεργήσει τη νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στην οδό Κορνεάδου, στο Κολωνάκι, για να υποβληθεί σε μία θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πρόκειται για μία εξωσωματική ιατρική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθίσταται από ειδικά διαλύματα για να απομακρυνθούν οι τοξίνες.

Ωστόσο, κάποια στιγμή, ο δημοφιλής τραγουδιστής ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ και ο τραγουδιστής να μεταφερθεί στο «Ελπίς», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και οι δραματικές στιγμές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ δέχτηκε την πρώτη κλήση στις 16:21. Στο σημείο έφτασε 7 λεπτά αργότερα διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και βρήκε τον αγαπημένο τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του. Ο διασώστης του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε. Το ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45

Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο «Ελπίς».

Το ίδιο συνέβη και όταν έφτασε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπαθούσαν επί σχεδόν μία ώρα να τον επαναφέρουν, δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.

Το κρίσιμο ερώτημα που μένει πλέον να απαντηθεί είναι τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου στο Κολωνάκι, μέχρι την εκδήλωση της ανακοπής και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Γεωργιάδης: «Η συγκεκριμένη κλινική δεν διαθέτει άδεια για πλασμαφαίρεση, ζήτησα έρευνα από τον ΙΣΑ»

Στις συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας να διερευνηθεί άμεσα το περιστατικό.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι, βάσει των πρώτων πληροφοριών, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, ενώ σημείωσε ότι τα ακριβή αίτια και τυχόν ευθύνες θα διερευνηθούν μέσω της ιατροδικαστικής έρευνας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιου είδους ιατρείο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Από τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας, όπως λέγεται, πλασμαφαίρεσης. Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα, καθώς και αν υπάρχει ευθύνη και σε ποιον. Οφείλουμε, όμως, να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων ανήκει στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου έχει ήδη ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του».

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Πατούλης: Σε εξέλιξη έρευνα από τον ΙΣΑ για την άδεια της κλινικής

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, ενώ υπενθυμίζει ότι «ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο».

Ο κ. Πατούλης σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.

Η δήλωση του Γιώργου Πατούλη

Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, έδωσα άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε την άδεια λειτουργίας, τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί.

Χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τον λόγο έχουν πλέον τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Patoulis (@giorgos.patoulis)

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Το «Ελπίς» εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε αυτόματη αναπνοή και σφυγμό, όταν διεκομίστη στο νοσοκομείο.

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».