Τραγωδία σε Πιερία και Χαλκιδική: Δύο λουόμενες έχασαν τη ζωή τους σε Νέους Πόρους και Φούρκα

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Τη ζωή τους έχασαν δύο λουόμενες σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες, 81χρονη υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας.

Στην ηλικιωμένη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Το μεσημέρι 78χρονη ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Φούρκας του Δήμου Κασσάνδρας. Στην 78χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.