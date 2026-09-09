Ρούμπιο προς Ιράν: «Θα συνεχίσουμε να τους στραγγαλίζουμε οικονομικά» – Προειδοποίηση για νέα πλήγματα σε πετρελαιοφόρα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα, ως αντίποινα για τις επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ασκήσει ασφυκτική οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.
«Στο τέλος της ημέρας, συνεχίζουν να πυροβολούν εναντίον των πολεμικών μας πλοίων και, όταν το κάνουν, πληρώνουν το τίμημα στα πετρελαιοφόρα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.
Όπως ανέφερε, το Ιράν «χάνει πολλά πετρελαιοφόρα», ενώ δεν έχει καταφέρει να πλήξει τα αμερικανικά πλοία.
«Θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα γι’ αυτό. Στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε να τους στραγγαλίζουμε οικονομικά», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.
Marco Rubio on Iran:
We don’t believe anybody is giving Iran anything that’s changing the dynamics or the parameters of what we’re seeing.
They continue to fire on naval ships, and when they fire at our naval ships, they pay a price in tankers.
They don’t hit our ships, but… pic.twitter.com/Cv5DsixUbA
— Clash Report (@clashreport) September 9, 2026
Πηγή: Al Jazeera