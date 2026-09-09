Ρούμπιο προς Ιράν: «Θα συνεχίσουμε να τους στραγγαλίζουμε οικονομικά» – Προειδοποίηση για νέα πλήγματα σε πετρελαιοφόρα

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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα, ως αντίποινα για τις επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ασκήσει ασφυκτική οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.

«Στο τέλος της ημέρας, συνεχίζουν να πυροβολούν εναντίον των πολεμικών μας πλοίων και, όταν το κάνουν, πληρώνουν το τίμημα στα πετρελαιοφόρα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε, το Ιράν «χάνει πολλά πετρελαιοφόρα», ενώ δεν έχει καταφέρει να πλήξει τα αμερικανικά πλοία.

«Θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα γι’ αυτό. Στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε να τους στραγγαλίζουμε οικονομικά», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: Al Jazeera