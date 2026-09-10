Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και 87 αγνοούμενοι από πυρκαγιά σε φέρι μποτ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 87 παραμένουν αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιβατηγό φέρι μποτ στα ανοιχτά της επαρχίας Παλαουάν, στις Φιλιππίνες, κοντά σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας.
Όπως ανακοίνωσε η αξιωματούχος της ακτοφυλακής Νοέμι Καγιαμπιάμπ, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 42 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
WATCH: A ship was caught in a blaze in waters off Barangay Marcilla in Coron, Palawan, on Wednesday, September 9. | 📷 PCG pic.twitter.com/3IIg8IjcuD
— Panay News (@panaynewsdotnet) September 9, 2026
Ωστόσο, τα στοιχεία του επίσημου δηλωτικού του πλοίου καταγράφουν συνολικά 134 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και μελών του πληρώματος.
Οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζονταν, ενώ παράλληλα βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.
RESCUE OPERATIONS SA NASUNOG NA BARKO SA PALAWAN PATULOY,42 NAILIGTAS, 5 PATAY
Umabot na sa 42 indibidwal ang nasagip habang lima katao ang napaulat na nasawi kasunod ng sunog na sumiklab sa barkong MV June Aster sa karagatang sakop ng Barangay Marcilla, Coron, Palawan… pic.twitter.com/tVGMk0pcsl
— DZRH NEWS (@dzrhnews) September 9, 2026
Philippine Ferry Fire K!lls 5, 87 Missing: Coast Guard | Asia One News#Asiaone #AsiaOneNews #Philippines #Palawan #FerryFire #CoastGuard pic.twitter.com/JzCdyuFmzI
— ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) September 10, 2026