Ισημερινός: Στη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων» των ΗΠΑ οι Los Tiguerones

«Ξένη τρομοκρατική οργάνωση» χαρακτήρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμμορία Los Tiguerones του Ισημερινού, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να εντείνει την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

«Δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη μαφία, δεν μιλάμε για εγκληματίες, μιλάμε για τρομοκράτες», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στον Ισημερινό, ο οποίος αποτελεί στενό σύμμαχο των ΗΠΑ.

Ο χαρακτηρισμός έρχεται σε μια περίοδο κατά τηνο οποία ο Ισημερινός βρίσκεται αντιμέτωπος με ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Η χώρα, που στο παρελθόν θεωρούνταν μία από τις ασφαλέστερες της Λατινικής Αμερικής, έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της διακίνησης κοκαΐνης.

Ο Ισημερινός στον χάρτη της διακίνησης κοκαΐνης

Η γεωγραφική θέση του Ισημερινού, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τα λιμάνια του στον Ειρηνικό, έχει καταστήσει τη χώρα σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά ναρκωτικών προς τις διεθνείς αγορές, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ο Ρούμπιο πραγματοποιεί επίσημη περιοδεία στη Λατινική Αμερική, έχοντας προηγουμένως επισκεφθεί την Κολομβία και με επόμενο σταθμό το Περού. Από το Κίτο αναφέρθηκε στην αυξανόμενη ισχύ των εγκληματικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι διαθέτουν σε ορισμένες περιπτώσεις όπλα και εξοπλισμό αντίστοιχα με εκείνα των ενόπλων δυνάμεων ορισμένων χωρών.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την πίεση προς τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, αντιμετωπίζοντάς τες όχι μόνο ως εγκληματικά δίκτυα αλλά και ως απειλές για την ασφάλεια.

Η συμμορία των Tiguerones μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα στις αρχές του 2024, όταν μασκοφόροι άνδρες εισέβαλαν σε τηλεοπτικό στούντιο κατά τη διάρκεια εκπομπής που μεταδιδόταν ζωντανά, ανοίγοντας πυρ και αναγκάζοντας το τρομοκρατημένο προσωπικό να ξαπλώσει στο έδαφος.

🇺🇸🇪🇨🇲🇽‼️ | El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció la inclusión del grupo criminal ecuatoriano “Los Tiguerones” en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. La medida responde al rol activo de esta banda… pic.twitter.com/ZxidEeT6Tj — UHN Plus (@UHN_Plus) September 9, 2026

Ναρκωτικά, όπλα και δολοφονίες

Αυτή η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, όπως και σε παράνομες εξορύξεις, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμούς και δολοφονίες σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Ισημερινού για το οργανωμένο έγκλημα.

Είναι ένας από τους κύριους παράγοντες του πολέμου μεταξύ εγκληματικών ομάδων στον Ισημερινό, ο οποίος έχει γίνει η πιο βίαιη χώρα της περιοχής, με ποσοστό ανθρωποκτονιών 51 ανά 100.000 κατοίκους το 2025 – δηλαδή περίπου μία ανά μία ώρα.

Ο δεξιός πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, διεξάγει από το 2024 μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος με τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» διάφορες εγκληματικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής όπως τις Los Choneros, Los Lobos και Chone Killers στον Ισημερινό, την Tren de Aragua στη Βενεζουέλα και το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό.