Ισπανία: Έγγραφα «καίνε» την κυβέρνηση Σάντσεθ για την κρίση στη Θέουτα – Υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από τη μαζική είσοδο

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των ισπανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για το τι γνώριζε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ πριν από τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα, στα τέλη Ιουλίου.

Συνολικά 40 έγγραφα, μεταξύ των οποίων αναφορές πληροφοριών, προειδοποιήσεις, διαγράμματα και υπηρεσιακές επικοινωνίες, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ισπανική κυβέρνηση. Από το περιεχόμενό τους προκύπτει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν εντοπίσει ενδείξεις για οργανωμένες προσπάθειες μαζικής εισόδου από το Μαρόκο ήδη πριν από την κορύφωση της κρίσης.

Η προειδοποίηση του CNI μία ημέρα πριν

Ιδιαίτερη σημασία έχει μήνυμα που φέρεται να απέστειλε στις 29 Ιουλίου το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών της Ισπανίας (CNI) στην αντιπροσωπεία της κυβέρνησης στη Θέουτα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η υπηρεσία είχε εντοπίσει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσαν σε μαζική είσοδο στη Θέουτα την επόμενη ημέρα, με τους συμμετέχοντες να επιχειρούν να περάσουν είτε από τον συνοριακό φράχτη είτε από τη θάλασσα.

Η σχετική κινητοποίηση φέρεται να είχε ήδη σημαντική απήχηση. Το CNI έκανε λόγο για δύο ομάδες σε Facebook και WhatsApp, οι οποίες συγκέντρωναν συνολικά περίπου 180.000 ακολούθους.

Την ίδια ημέρα, αντίστοιχη ενημέρωση διαβιβάστηκε στις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ προειδοποιήσεις έφτασαν και στην ισπανική Πολιτοφυλακή.

Στις αναφορές υπήρχε, μάλιστα, η εκτίμηση ότι η 30ή Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία εορταζόταν η Ημέρα του Θρόνου στο Μαρόκο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση της μαζικής προσπάθειας εισόδου.

Spain’s spy agency warned of Ceuta border breach plans before crisis, declassified files show @WashTimes https://t.co/bLRUy3jBaF — Washington Times Local (@WashTimesLocal) September 9, 2026

Η κρίση και οι αιχμές για τη στάση του Μαρόκου

Όταν την επόμενη ημέρα χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να κατευθύνονται προς τα σύνορα, ισπανική έκθεση πληροφοριών κατέγραφε ότι οι μαροκινές δυνάμεις παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό παθητικές ως προς την αποτροπή της εισόδου.

Παράλληλα, δεν αποκλειόταν το ενδεχόμενο η κατάσταση στη Θέουτα να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Μαρόκο για την εξυπηρέτηση ευρύτερων στρατηγικών επιδιώξεων.

Το Ραμπάτ δεν είχε μέχρι στιγμής απαντήσει σε αίτημα του Associated Press για σχολιασμό των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος καθώς ο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει ότι, μολονότι οι ισπανικές αρχές γνώριζαν για τις διαδικτυακές εκκλήσεις, δεν υπήρχαν στοιχεία που να προέβλεπαν την έκταση και τη σοβαρότητα της κρίσης που ακολούθησε.

Η απάντηση Σάντσεθ και η ανθρωπιστική διάσταση

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε εκ νέου την Τετάρτη τους χειρισμούς της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί δεν προμήνυαν την κλίμακα των γεγονότων της 30ής και 31ης Ιουλίου.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα νέα στοιχεία επαναφέρουν στο προσκήνιο το ερώτημα εάν η ισπανική κυβέρνηση είχε λάβει επαρκή και έγκαιρη προειδοποίηση για την έκταση της κρίσης.

Την ίδια ώρα, η Θέουτα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της μαζικής εισόδου. Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, περίπου 5.000 μετανάστες παραμένουν στην πόλη, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος.

Η κρίση του Ιουλίου, που σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 140 άνθρωποι, εξελίσσεται πλέον και σε σοβαρή πολιτική δοκιμασία για την κυβέρνηση Σάντσεθ, καθώς τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα φωτίζουν με περισσότερες λεπτομέρειες το τι γνώριζαν οι ισπανικές αρχές πριν από τη μαζική απόπειρα διέλευσης των συνόρων.