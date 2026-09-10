Ιράν προς ΗΠΑ: «Οι Χούθι είναι ανεξάρτητοι, δεν είναι πληρεξούσιοί μας»

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Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης λειτουργούν ως «πράκτορες και πληρεξούσιοι» της Τεχεράνης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, απάντησε στις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι οι Χούθι αποτελούν «ανεξάρτητο παράγοντα» που λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις.

«Δεν παίρνουν εντολές από κανέναν και δεν ενεργούν ως πληρεξούσιοι κανενός», ανέφερε ο Μπαγκαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι οι στρατιωτικές παρεμβάσεις και οι πολιτικές της στη Μέση Ανατολή αποτελούν την πραγματική πηγή της αστάθειας στην περιοχή.

«Εάν η Ουάσινγκτον ήθελε πραγματικά την ειρήνη, θα έκανε ένα απλό βήμα: θα τερμάτιζε τις επιζήμιες και αποσταθεροποιητικές παρεμβάσεις της στην περιοχή μας», τόνισε.

Η δήλωση της Τεχεράνης αποτελεί σαφή απάντηση στην αμερικανική θέση ότι οι Χούθι αποτελούν μέρος του δικτύου συμμάχων και ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζει το Ιράν στη Μέση Ανατολή.