Τρόμος στην Καλιφόρνια: 22χρονος επιτέθηκε με σπαθί σε αστυνομικό – Δείτε το βίντεο

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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε μια περιοχή της Καλιφόρνια, όταν μια συνηθισμένη διένεξη μεταξύ γειτόνων για την ηχορύπανση πήρε επικίνδυνη τροπή, οδηγώντας σε ένοπλη συμπλοκή μεταξύ ενός 22χρονου και αστυνομικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, γύρω στις 17:30 το απόγευμα τοπική ώρα, στο οικιστικό πάρκο τροχόσπιτων Desert Oasis Mobile Estates στο Ρόζαμοντ. Οι αρχές κλήθηκαν στο έπειτα μετά από αναφορές για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο από την κάμερα στη στολή του αναπληρωτή σερίφη της Κομητείας Κερν, ο 22χρονος Τζόσουα Ντρίμπιν ήταν εξοργισμένος με έναν γείτονά του, υποστηρίζοντας ότι μάρσαρε συνεχώς τη μηχανή του φορτηγού του ενώ εκείνος προσπαθούσε να κοιμηθεί.

Ο Ντρίμπιν ανέφερε ότι είχε ήδη ζητήσει από τον γείτονά του να σταματήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Θα τον κάνω να μην μπορεί να με πλησιάσει», ακούγεται να λέει ο Ντρίμπιν στο βίντεο.

Όταν ο αστυνομικός του επισήμανε αμέσως ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ο 22χρονος απάντησε: «Μπορώ και παραμπορώ και δεν μπορείτε να με σταματήσετε. Επιστρέφω αμέσως».

«Θα πάω να τον σκοτώσω τώρα»

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο Ντρίμπιν μπήκε στο σπίτι του φωνάζοντας ότι θα «το τακτοποιήσει».

Ο αστυνομικός προσπάθησε να παρέμβει, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα μιλήσει ο ίδιος στον γείτονα για τον θόρυβο, όμως ο 22χρονος εμφανιζόταν όλο και πιο έκρυθμος.

«Κουράστηκα να με ξυπνάει! Θα πάω να τον σκοτώσω τώρα! Τελείωσε!», ούρλιαξε ο Τζόσουα Ντρίμπιν.

Αμέσως μετά, ο αστυνομικός ενημέρωσε μέσω ασυρμάτου ότι ο Ντρίμπιν κρατούσε σπαθί. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο ύποπτος βγήκε από την κατοικία οπλισμένος, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον αστυνομικό και εφόρμησε εναντίον του.

«Κράτα αυτό το όπλο, σκύλα! Προχώρα και πυροβόλησέ με!», φώναξε ο Ντρίμπιν καθώς κινούνταν απειλητικά.

Ο πυροβολισμός και οι κατηγορίες

Βλέποντας τον 22χρονο να επιτίθεται, ο αστυνομικός άνοιξε πυρ. Ο ύποπτος τραυματίστηκε, φέροντας τραύματα που σύμφωνα με τις αρχές δεν έθεσαν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Από το επεισόδιο δεν τραυματίστηκε κανένας αστυνομικός ή άλλος πολίτης.

Ο Ντρίμπιν συνελήφθη και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επίθεση με φονικό όπλο κατά αστυνομικού και αντίσταση κατά της αρχής με χρήση βίας.

Την έρευνα για τη χρήση αστυνομικής βίας ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Κερν. Τα ευρήματα υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία της κομητείας Κερν για δικαστική αξιολόγηση.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο Επιθεώρησης Περιστατικών της υπηρεσίας εξέτασε τη χρήση βίας κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του αστυνομικού ήταν πλήρως εναρμονισμένες με την πολιτική του τμήματος.