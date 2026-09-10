Βίντεο: Πρώην εισαγγελέας εισέβαλε σε εστιατόριο για να πυροβολήσει την πρώην σύζυγό του – Ηρωική επέμβαση σερβιτόρου

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Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας της πρώην συζύγου του κρίθηκε πρώην δικηγόρος και εισαγγελέας στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν η προσπάθειά του να την εκτελέσει εν ψυχρώ μέσα σε κατάμεστο εστιατόριο απέτυχε την τελευταία στιγμή, εξαιτίας της ασφάλειας του όπλου και της ακαριαίας επέμβασης ενός σερβιτόρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου 2025, μέσα στο εστιατόριο Souk στην πόλη Τολέντο του Οχάιο.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που είδε το περιοδικό People, ο 43χρονος Μάθιου Έξτον εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας γεμάτο πυροβόλο όπλο, το έστρεψε προς το μέρος της πρώην συζύγου του και προσπάθησε να πυροβολήσει.

Ωστόσο, το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε καθώς φαίνεται πως ήταν ενεργοποιημένη η ασφάλεια. Όπως διαπιστώθηκε και από βίντεο κάμερας ασφαλείας, ο Έξτον προσπάθησε να απενεργοποιήσει την ασφάλεια ώστε να πυροβολήσει, αλλά ένας σερβιτόρος του εστιατορίου έπεσε πάνω του και τον ακινητοποίησε.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας Λούκας, το όπλο έφερε μία σφαίρα στη θαλάμη και άλλες επτά στον γεμιστήρα.

Σε κατάθεσή της στις 13 Απριλίου 2025, στο πλαίσιο αίτησης για έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, η πρώην σύζυγος του δράστη περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

«Έστρεψε το όπλο στο στήθος μου και τράβηξε τη σκανδάλη πολλές φορές. Το όπλο έκανε διαδοχικούς ήχους “κλικ” καθώς τραβούσε τη σκανδάλη».

Οι ισχυρισμοί του δράστη και η ετυμηγορία

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Έξτον αρνήθηκε ότι προσπάθησε να πυροβολήσει την πρώην σύζυγό του. «Δεν πυροβόλησα… Δεν την τραυμάτισα. Δεν προσπάθησα να την τραυματίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Waiter at an Ohio restaurant tackles a man after he tried to shoot his ex-wife in newly released footage. 43-year-old Matthew Exton, of Toledo, Ohio, has been found guilty of attempted murder. Exton had been drinking when he saw his ex-wife and her family celebrating at a… pic.twitter.com/ze6wLpn2LG — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026



Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι ήταν οργισμένος με τον τρόπο που εκείνη είχε διαχειριστεί το διαζύγιό τους το 2024.

Όπως ανέφερε, έφτασε στο σημείο να μείνει άστεγος μετά τον χωρισμό τους, παρότι εργαζόταν ως εισαγγελέας στο Μίσιγκαν και ασκούσε τη δικηγορία στο Οχάιο.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Εισαγγελία της κομητείας Λούκας ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο έκρινε τον Έξτον ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για δύο κατηγορίες κακουργηματικής επίθεσης, με δύο επιβαρυντικές περιστάσεις χρήσης πυροβόλου όπλου να συνοδεύουν κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες.

Παράλληλα, αθωώθηκε για μία ακόμη κατηγορία κακουργηματικής επίθεσης.

Η αδείας ασκήσεως επαγγέλματός του είχε ανασταλεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Οχάιο λίγο μετά την επίθεση, τον Μάιο του 2025. Η καταδίκη του αναμένεται στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, με τον πρώην δικηγόρο να αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 25 ετών.

«Ήρθε για να κάνει δημόσια εκτέλεση»

Σε γραπτή δήλωσή της μετά την ετυμηγορία, η εισαγγελέας της κομητείας Λούκας, Τζούλια Ρ. Μπέιτς, τόνισε: «Τίποτα στην εκπαίδευση ή τη λειτουργία του εστιατορίου δεν θα μπορούσε να προετοιμάσει το προσωπικό για αυτό που πέρασε την πόρτα εκείνη την ημέρα. Ο κατηγορούμενος δεν ήρθε με την πρόθεση να φάει. Ήρθε γεμάτος οργή και με την πρόθεση να πραγματοποιήσει μια δημόσια εκτέλεση της πρώην συζύγου του μέσα στο εστιατόριο».

«Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες που επενέβησαν για να σταματήσουν τον κατηγορούμενο είναι ήρωες».