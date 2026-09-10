ΗΠΑ: Χαιρετίζουν τη συμφωνία Ελλάδας–Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» – «Προωθεί τους κοινούς στόχους ασφαλείας»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκαν θετικά τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ανάπτυξη του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς προωθεί κοινούς στόχους ασφαλείας. Η συμφωνία, συνολικού ύψους 3,035 δισ. ευρώ, υπεγράφη στο Τελ Αβίβ και αφορά ένα πολυεπίπεδο αντιαεροπορικό και αντιβαλλιστικό σύστημα με προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θετικά υποδέχθηκαν οι ΗΠΑ τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, χαιρετίζοντας το deal για την ανάπτυξη του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα».
  • Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας».
  • Η συμφωνία, ύψους 3,035 δισ. ευρώ, αφορά την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Θετικά υποδέχθηκαν οι ΗΠΑ τη νέα αμυντική συμφωνία ΕλλάδαςΙσραήλ, χαιρετίζοντας το deal για την ανάπτυξη του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα».

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Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας».

Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας, συνολικού ύψους 3,035 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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