Μετρό: Έως απόψε οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω εργασιών – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζονται και σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι». Οι ρυθμίσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και θα ισχύσουν έως και σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι», κλείνουν σήμερα στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρήσουν:

Δημοτικό Θέατρο → Δ. Πλακεντίας: 21:06

Αιγάλεω → Δ. Πλακεντίας: 21:20

Ελαιώνας → Δ. Πλακεντίας: 21:22

Κεραμεικός → Δ. Πλακεντίας: 21:25

Μοναστηράκι → Δ. Πλακεντίας: 21:27

Δ. Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30

Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49

Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 21:51

Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56

Τι ισχύει για το Αεροδρόμιο

Το τελευταίο δρομολόγιο από Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο, θα αναχωρήσει στις 21:06, ενώ από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται μέχρι το Σύνταγμα.

Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38, 23:14

Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η Χ24 περνά από τους σταθμούς που είναι κλειστοί και συνδέει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα.

Σύνταγμα → Αιγάλεω:

Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι – Κεραμεικός – Ελαιώνας – Αιγάλεω.

Αιγάλεω → Σύνταγμα:

Αιγάλεω – Ελαιώνας – Κεραμεικός – Μοναστηράκι – Ομόνοια – Σύνταγμα.