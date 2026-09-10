Aπάτη «μαμούθ» στη Βοιωτία: Η δήθεν λογίστρια και το colpo grosso με το οποίο «έκαναν φτερά» περισσότερα από 400.000 ευρώ από λογαριασμό ηλικιωμένης

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση απάτης, η οποία αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τις επικίνδυνες μεθόδους που επιστρατεύουν επιτήδειοι για να αποσπάσουν περιουσίες από ανυποψίαστους πολίτες.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, στο πλαίσιο συνδυαστικής και εμπεριστατωμένης έρευνας, εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης με λεία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, η οποία διαπράχθηκε το μεσημέρι της 8ης Αυγούστου 2026 σε περιοχή της Βοιωτίας.

Ειδικότερα, άγνωστη γυναίκα κάλεσε στο τηλέφωνο μια ηλικιωμένη, υποδυόμενη τη «λογίστρια», και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη καταγραφή των περιουσιακών της στοιχείων, για φορολογικούς λόγους.

Μάλιστα, για να πεισθεί η ανυποψίαστη γυναίκα να συγκεντρώσει σε σακούλα το χρηματικό ποσό των 400.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή απροσδιόριστης αξίας και να την εναποθέσει σε σημείο έξωθεν της οικίας της, άλλος άγνωστος δράστης συνομίλησε μαζί της, προσποιούμενος τον αρμόδιο δήθεν «εφοριακό υπάλληλο».

Από την διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση ενός άνδρα μέλους εγκληματικής ομάδας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε, είχε τουλάχιστον τον ρόλο του «εισπράκτορα» στη διάπραξη της εν λόγω απάτης, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, για την μετάβασή τους, στο σημείο εναπόθεσης της σακούλας.

Ο «εισπράκτορας» έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, για ληστεία, κλοπή, απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την καταπολέμηση της διάπραξης απατών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.

Η ΓΕ.Π.Α.Δ. ( Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση) Στερεάς Ελλάδας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Σημειώνεται ότι, οι επιτήδειοι, είτε τυχαία, είτε έχοντας συγκεντρώσει σχετικές πληροφορίες, τηλεφωνούν στα θύματά τους ή τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι δήθεν «υπάλληλοι του ΔΕΔΗΗΕ», «λογιστές», «εφοριακοί», «αστυνομικοί», «δικηγόροι», γνωστοί συγγενών τους κ.λπ., ζητούν χρήματα και κοσμήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, την ύπαρξη κάποιας ηλεκτρολογικής βλάβης στο σπίτι που δήθεν θα «καταστρέψει» τα πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στο εσωτερικό του, την δήλωση ή καταγραφή τους για την αποφυγή υποτιθέμενου προστίμου από την εφορία, την εξόφληση τυχόν κάποιου χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων κ.λπ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

-Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι σας καλούν τηλεφωνικά ή εμφανίζονται ως δήθεν λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως του ΔΕΔΗΗΕ ή άλλου φορέα, για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

-Επισημαίνεται ότι από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να απαιτούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων ή κοσμημάτων, για υπηρεσίες που παρέχουν.

-Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

-Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

-Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

-Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα ή κοσμήματα και επίσης να μην δέχεστε άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

-Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

-Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών.