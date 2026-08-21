Κρήτη: «Μαϊμού»- λογιστής εξαπάτησε 81χρονο και τού άρπαξε 5.000 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε ένας 81χρονος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη. Ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος του συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου.

Του έπιασε την κουβέντα και … τον έπεισε ότι χρωστά στην εφορία 5.000 ευρώ, ποσό που έπρεπε να πληρώσει για να μην του επιβληθεί πρόστιμο.

Μάλιστα ο απατεώνας… προσφέρθηκε να περάσει από το σπίτι του 81χρονου, για να πάρει τα χρήματα και να τον… διευκολύνει. Έτσι και έγινε. Ο ηλικιωμένος έβαλε σε μία τσάντα τις 5.000 ευρώ, και ο… καλός υπάλληλος τα πήρε και έγινε καπνός.