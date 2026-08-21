Κρήτη: «Μαϊμού»- λογιστής εξαπάτησε 81χρονο και τού άρπαξε 5.000 ευρώ

Ένας 81χρονος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, χάνοντας 5.000 ευρώ. Ο απατεώνας προσποιήθηκε υπάλληλο λογιστικού γραφείου, πείθοντάς τον ότι χρωστούσε στην εφορία και προσφέρθηκε να παραλάβει το ποσό από το σπίτι του θύματος.

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Κοινωνία

ηλικιωμένος θλίψη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα απάτης έπεσε ένας 81χρονος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου, αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου.
  • Ο απατεώνας τον έπεισε ότι χρωστά στην εφορία 5.000 ευρώ, ποσό που έπρεπε να πληρώσει για να μην του επιβληθεί πρόστιμο.
  • Ο δράστης προσφέρθηκε να περάσει από το σπίτι του ηλικιωμένου για να παραλάβει τα χρήματα, τα οποία και πήρε, εξαφανιζόμενος με τις 5.000 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θύμα απάτης έπεσε ένας 81χρονος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη. Ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος του συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου.

Του έπιασε την κουβέντα και … τον έπεισε ότι χρωστά στην εφορία 5.000 ευρώ, ποσό που έπρεπε να πληρώσει για να μην του επιβληθεί πρόστιμο.

Μάλιστα ο απατεώνας… προσφέρθηκε να περάσει από το σπίτι του 81χρονου, για να πάρει τα χρήματα και να τον… διευκολύνει. Έτσι και έγινε. Ο ηλικιωμένος έβαλε σε μία τσάντα τις 5.000 ευρώ, και ο… καλός υπάλληλος τα πήρε και έγινε καπνός.

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