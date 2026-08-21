Θεσσαλονίκη: Οι ληστές ήταν βίαιοι – Χτύπησαν άνδρα και του άρπαξαν το κινητό – Δύο συλλήψεις

Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν δύο άτομα για ληστεία, αφού αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και χτύπησαν έναν άνδρα. Η περαιτέρω αστυνομική έρευνα αποκάλυψε την εμπλοκή τους σε επιπλέον αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων κλοπών και απάτης με υπολογιστή, που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν δύο άτομα για ληστεία στη Θεσσαλονίκη, ενώ από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν και επιπλέον αδικήματα.
  • Οι δύο συλληφθέντες προσέγγισαν έναν άνδρα, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο με χρήση σωματικής βίας και τον χτύπησαν.
  • Η περαιτέρω αστυνομική έρευνα αποκάλυψε την εμπλοκή τους σε επιπλέον αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων κλοπών και απάτης με υπολογιστή, που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης.

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Συνελήφθησαν δύο άτομα για ληστεία στη Θεσσαλονίκη, ενώ από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν και επιπλέον αδικήματα, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο συλληφθέντες προσέγγισαν έναν άνδρα και, με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Οι αστυνομικές Aρχές, προχώρησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δύο ατόμων, ενώ η έρευνα συνεχίστηκε για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Αστυνομία:

«Η άμεση κινητοποίηση δικυκλιστών αστυνομικών ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και η επιστάμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων και την εξιχνίαση περιπτώσεων ληστείας και κλοπών.

Πρόκειται για 34χρονο αλλοδαπό και 44χρονο ημεδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, διακεκριμένης κλοπής και απάτης με υπολογιστή.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (10-08-2026) στην οδό Γιαννιτσών, 41χρονος ημεδαπός (γνωστός των ανωτέρω) εισήλθε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν οι συλληφθέντες και στη συνέχεια όταν αντιλήφθηκε ότι ένας εξ αυτών (44χρονος) αφαίρεσε από την κατοχή του κινητό, ο τελευταίος τον χτύπησε και τράπηκαν σε φυγή.

Οι ανωτέρω εντοπίστηκαν, ενώ εντός του οχήματος βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο που αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 25-05-2026 έως 16-08-2026 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, ο 44χρονος προέβη σε επιπλέον έξι περιπτώσεις κλοπής (4 κλοπές από μεταφορικά μέσα και 2 κλοπές από καταστήματα σε ώρα λειτουργίας), αποκομίζοντας συνολικά το χρηματικό ποσό των (6.280) ευρώ, τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα καθώς και πλήθος τραπεζικών καρτών, με κάποιες εκ των οποίων πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης».

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