Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: Αναβολή λόγω… γκάφας με τις εξετάσεις νεφρών – Ήταν του πατέρα του, όχι του «Ντιεγκίτο»

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Αναβολή για τις 27 Αυγούστου πήρε η δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η διακοπή αποφασίστηκε από το δικαστήριο προκειμένου να επανεξεταστούν τα δεδομένα που αφορούν τις εξετάσεις νεφρών του θρυλικού Αργεντινού ποδοσφαιριστή, μετά τη διαμάχη που ξεσπασε μεταξύ των δύο πλευρών.

Το δικαστήριο διέταξε μια κλινική και έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης να προσκομίσουν τα αποτελέσματα εξετάσεων από το 2011 έως το 2015.

Αυτή η εξέλιξη πηγάζει από μια αμφιβολία που έθεσε ένας συνήγορος υπεράσπισης, ο οποίος ισχυρίσθηκε ότι οι εξετάσεις νεφρών που παρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια της δίκης δεν ήταν του Μαραντόνα, αλλά του πατέρα του -ονομαζόταν επίσης Ντιέγκο-, ο οποίος πέθανε το 2015.

Αυτή η εξέλιξη δεν θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση της δίκης, όπως υποστήριξαν ο εισαγγελέας και οι δικηγόροι.

Το λάθος με τις εξετάσεις και οι κατηγορίες για «δολιοφθορά» στη δίκη

Το λάθος υπέδειξε ο Νικολάς Ντ’ Άλμπορα, συνήγορος της κατηγορούμενης Νάνσι Φορλίνι, συντονίστριας νοσηλείας κατ’ οίκον της εταιρείας Swiss Medical.

Η εξέλιξη προκαλεί εντύπωση, καθώς ο ίδιος ήταν που απέστειλε τα στοιχεία στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι απλώς μεταβίβασε τα δεδομένα χωρίς να τα ελέγξει.

«Υπήρξε ένα ακούσιο λάθος από το εργαστήριο της Swiss Medical και το αντιληφθήκαμε όταν προετοιμάζαμε την αντεξέταση, καθώς υπήρχαν τιμές που δεν αντιστοιχούσαν σε νοσοκομειακή εισαγωγή. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε το ίδιο όνομα, αλλά ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός ιατρικού φακέλου δεν ταυτίζονταν», δήλωσε ο Ντ’ Άλμπορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη νομικού συμβούλου της εταιρείας.

Η έκθεση της ιατρικής επιτροπής αποτελεί κομβικό στοιχείο του ογκώδους υλικού που συνέλεξε η εισαγγελία του Σαν Ισίδρο για να απαγγείλει κατηγορίες σε οκτώ άτομα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης από 8 έως 25 έτη.

Πρόκειται για υγειονομικούς που ήταν υπεύθυνοι για τη φροντίδα του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο σπίτι του στο Τίγκρε.

Είναι γνωστό ότι ο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή από πνευμονικό οίδημα ως αποτέλεσμα οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, τρεις εβδομάδες έπειτα από χειρουργική επέμβαση για χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, όμως το ζητούμενο της δίκης είναι αν η φροντίδα που έλαβε κατ’ οίκον ήταν η ενδεδειγμένη.

Στην έκθεση, την οποία υπογράφουν 22 επαγγελματίες υγείας, οι 17 υποστηρίζουν ότι η ιατρική αμέλεια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον θάνατο του Μαραντόνα.

Πλέον, αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τα εργαστηριακά αποτελέσματα που εξετάστηκαν δεν ανήκαν στον ίδιο, με το δικαστήριο να καλείται να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι ζήτησε την πραγματοποίηση έρευνας στα διοικητικά γραφεία της Swiss Medical και σε δύο κλινικές όπου είχε νοσηλευτεί ο Μαραντόνα, προκειμένου να κατασχεθεί ο πραγματικός ιατρικός του φάκελος.

Ο εισαγγελέας κατηγόρησε την εταιρεία ότι επιχείρησε να τους «εξαπατήσει» για να «εκτροχιάσει τη δίκη». «Δεν θα το καταφέρουν», τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα τεταμένης συνεδρίασης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, El Pais