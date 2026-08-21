Γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας – Πώς λειτουργεί

Σε λειτουργία, έχει τεθεί με απόφαση στης δημοτικής αρχής Μάνδρας–Ειδυλλίας ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πυρόπληκτων, για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, αναφέρεται πως: «Στόχος είναι κάθε πληγέντας να έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον Δήμο, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά μόνος του διαφορετικές υπηρεσίες και διαδικασίες.

Το Γραφείο θα παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη για αυτοψίες και καταγραφή ζημιών, δικαιολογητικά, οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, στεγαστική συνδρομή, αποκατάσταση κατοικιών, αποκομιδή υπολειμμάτων, κοινωνικές ανάγκες και μέτρα στήριξης των πληγεισών επιχειρήσεων.

Για κάθε πληγέντα θα δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος, ώστε να παρακολουθούνται η πορεία της υπόθεσής του, οι εκκρεμότητες και τα επόμενα βήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς»

Δήλωση Δημάρχου Μάνδρας–Ειδυλλίας, Αρμοδίου Γ. Δρίκου: «Δημιουργούμε το Γραφείο Υποστήριξης Πυρόπληκτων, γιατί η ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν δεν τελείωσε όταν έσβησαν οι φλόγες.

Θέλουμε κάθε πληγέν νοικοκυριό και κάθε επαγγελματίας να έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον Δήμο, με ενημέρωση, καθοδήγηση και ουσιαστική υποστήριξη. Κανένας δεν θα μείνει μόνος απέναντι στις διαδικασίες. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πληγέντα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση. Αυτή είναι η δέσμευσή μας».