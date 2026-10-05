Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων: Έντονη αντίδραση για ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης – «Δεν θέλουμε προστάτες!»

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Την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων προκάλεσε η αναφορά στη βλάχικη κληρονομιά της χώρας στο πρόσφατο ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τήρηση από την Ελλάδα των υποχρεώσεών της ως κράτους-μέλους.

Το Ψήφισμα 2674 (2026) υιοθετήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και, μεταξύ άλλων, καλεί τις ελληνικές αρχές να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, με επιστολή της προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εκφράζει την αντίθεσή της στη συγκεκριμένη αναφορά και ζητεί να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση.

Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Μαγειρίας και ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Στούπας, γίνεται λόγος για αναφορά που προκαλεί «απορία και αγανάκτηση».

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τις σχετικές συστάσεις «άνευ αντικειμένου» και απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια, όπως αναφέρει, να εμφανιστούν Ρουμάνοι βουλευτές ως «πάτρωνες και προστάτες του Βλαχόφωνου Ελληνισμού».

«Δεν χρειαζόμαστε τους Ρουμάνους βουλευτές να αυτοανακηρύσσονται πάτρωνες και προστάτες του Βλαχόφωνου Ελληνισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών.

Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας έρχεται μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο αφορά συνολικά την τήρηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας ως μέλους του Οργανισμού.

Το κείμενο περιλαμβάνει σειρά παρατηρήσεων και συστάσεων για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη λειτουργία των θεσμών, το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο ίδιο σημείο του ψηφίσματος, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες και στη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει. Στη συνέχεια περιλαμβάνει την ειδική αναφορά στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ζητεί πλέον από τον Υπουργό Εξωτερικών να την ενημερώσει για τις ενέργειες της ελληνικής πλευράς σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.