Σκληρές αερομαχίες κι εμπλοκές τουρκικών – ελληνικών μαχητικών στην Ρόδο

Η Τουρκία ξεκίνησε την εβδομάδα με κατακόρυφη αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου με οπλισμένα F-16 και drones

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Ελλάδα, Μαχητικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με κατακόρυφη αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο ξεκίνησε την εβδομάδα η Τουρκία, προχωρώντας σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου, στέλνοντας και οπλισμένα F-16.
  • Στις 9 το πρωί της Δευτέρας, ανατολικά της Ρόδου σημειώθηκαν σκληρές αερομαχίες ελληνικών μαχητικών με 2 τουρκικά οπλισμένα F-16, τα οποία νωρίτερα είχαν παραβιάσει τον Εθνικό Εναέριο Χώρο (ΕΕΧ) στην περιοχή.
  • Από τις σκληρές αερομαχίες, μία κατέληξε σε εμπλοκή των Τούρκων πιλότων. Συνολικά από το πρωί σημειώθηκαν 9 παραβιάσεις του ΕΕΧ, οι 7 από τουρκικά drones/UAV.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με κατακόρυφη αύξηση των προκλήσεων στο Αιγαίο ξεκίνησε την εβδομάδα η Τουρκία, προχωρώντας σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου, στέλνοντας και οπλισμένα F-16.

του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στις 9 το πρωί της Δευτέρας, ανατολικά της Ρόδου σημειώθηκαν σκληρές αερομαχίες ελληνικών μαχητικών με 2 τουρκικά οπλισμένα F-16, τα οποία νωρίτερα είχαν παραβιάσει τον Εθνικό Εναέριο Χώρο (ΕΕΧ) στην περιοχή. Τα ελληνικά φτερά προχώρησαν σε αναχαιτίσεις των τουρκικών και μάλιστα από τις σκληρές αερομαχίες μία κατέληξε σε εμπλοκή των Τούρκων πιλότων.

Συνολικά από το πρωί σημειώθηκαν 9 παραβιάσεις του ΕΕΧ, οι 2 από το ζεύγος των τουρκικών οπλισμένων F-16 και οι υπόλοιπες 7 από 4 τουρκικά drones / UAV στο βιορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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