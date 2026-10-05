Μάρκο Ρούμπιο ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα: «Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε την κρισιμότητα της συμμαχικής σχέσης της Ουάσιγκτον με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του.

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Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Στο επίκεντρο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδας θα βρεθεί η εμβάθυνση της συνεργασίας σε αμυντική, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.
  • Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού εντάσσεται στην ευρωπαϊκή του περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει και την Πορτογαλία, την οποία χαρακτήρισε «ισχυρό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο.

Η αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών γίνεται ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

Ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης στην Πορτογαλία, την οποία χαρακτήρισε ισχυρό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του αποτελεί ευκαιρία για επαφές με την πορτογαλική πλευρά.

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