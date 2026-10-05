Η μεγάλη επιστροφή του «Rouk Zouk»

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Αν και η σεζόν ξεκίνησε για πρώτη φορά έπειτα από εννέα χρόνια χωρίς «Rouk Zouk», όμως το τηλεπαιχνίδι δεν θα μείνει για πολύ καιρό εκτός αέρα, με βάση τη Reallife.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στη Ζέτα Μακρυπούλια και τον ΑΝΤ1 κινούνται σε θετικό κλίμα, με στόχο το τηλεπαιχνίδι να κάνει τη μεγάλη επιστροφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επιστρέψει με νέα επεισόδια αμέσως μετά τα Χριστούγεννα σε νέα ζώνη.

Το τηλεπαιχνίδι δεν θα ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα, αλλά θα μεταδίδεται πλέον το Σαββατοκύριακο και μάλιστα «απέναντι» από τη Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται» περίπου στις 15:00.

Υπάρχουν σκέψεις κάποια από τα επεισόδια να έχουν και celebrity παίκτες.