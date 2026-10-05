Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.