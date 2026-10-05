Τι γυρεύει ο Μαρκ Ρούμπιο στην Ισλανδία; – Με το βλέμμα στην Αρκτική

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ισλανδία, για να συνεχίσει να προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην Αρκτική, δύο εβδομάδες αφότου η Ουάσιγκτον υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας για τη Γροιλανδία.

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με αξιωματούχους στο Ρέικιαβικ «για να συζητήσει την οικονομική και αμυντική συνεργασία», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για το ταξίδι.

Η σύντομη επίσκεψη, τόσο συμβολική όσο και πολιτική, πραγματοποιείται μετά την υπογραφή από τις ΗΠΑ συμφωνίας ασφαλείας με τη Δανία και τη Γροιλανδία στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η συμφωνία φαίνεται πως έβαλε τέλος στις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αγοράσει ή ακόμη και να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, οι οποίες είχαν επιδεινώσει τις σχέσεις με την ΕΕ.

Βάσει της συμφωνίας, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να δημιουργήσει δύο νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, εντάσσοντας περαιτέρω την αυτόνομη δανική επικράτεια στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ.

Καθώς ο ανταγωνισμός στην Αρκτική αυξάνεται, η Ισλανδία έχει ανακτήσει τη θέση της ως στρατηγικός παράγοντας, ακόμη και καθώς το νησί συνεχίζει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά του.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ προκάλεσε νέα αντιπαράθεση, κοινοποιώντας έναν χάρτη που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και φαινόταν να παρουσιάζει ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, την Καραϊβική, τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ως «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Σε απάντηση, το Ρέικιαβικ κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη «για να μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα ότι η εικόνα ήταν εντελώς ακατάλληλη», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας σε δήλωσή του στο AFP.

Οι Ισλανδοί είχαν ψηφίσει στα τέλη Αυγούστου με ποσοστό 52,8% έναντι 47,2% κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν παγώσει από το 2013.

Ο τελευταίος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που επισκέφθηκε την Ισλανδία ήταν ο Άντονι Μπλίνκεν το 2021.

Από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1944, η Ισλανδία δεν είχε ποτέ στρατό. Βασίζεται στο Σύμφωνο του Βόρειου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) για την ασφάλειά της και σε διμερή αμυντική συμφωνία που υπεγράφη με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1951.

Η Ουάσιγκτον δεν διαθέτει μόνιμη βάση στην Ισλανδία, αλλά επιδιώκει να εδραιώσει τον έλεγχό της στις οδούς πρόσβασης στην Αρκτική, τις οποίες επιδιώκουν η Ρωσία και η Κίνα.

Ο Τραμπ έδωσε ξανά την Κυριακή δείγμα της εμμονής του με τη Γροιλανδία, αναρτώντας στην πλατφόρμα Truth Social μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε το πρόσωπό του να δεσπόζει πάνω από κάτι που φαίνεται να είναι το τοπίο της, συνοδευόμενη από τις λέξεις «Γεια σου, Γροιλανδία!».