Λούλα: «Ήμουν πεπεισμένος ότι θα κέρδιζα, στην παράταση θα κερδίσουμε το βραζιλιάνικο λαό» – Δείτε φωτό

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Λούλα ντα Σίλβα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε πως η ήττα του στον πρώτο γύρο των εκλογών ήταν «απροσδόκητη», αλλά δεσμεύτηκε να επιστρέψει ισχυρότερος στο δεύτερο γύρο.
  • Ο δεξιός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρο συγκέντρωσε 47,45% των ψήφων έναντι 44,66% του Λούλα. Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι προχώρησαν στον δεύτερο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης στις 25 Οκτωβρίου.
  • Ο Λούλα δήλωσε πεπεισμένος για τη νίκη στον δεύτερο γύρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην παράταση, θα κερδίσουμε τον βραζιλιάνικο λαό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε την Κυριακή πως η ήττα του στον πρώτο γύρο των εκλογών από τον Φλάβιο Μπολσονάρο ήταν «απροσδόκητη», αλλά δεσμεύτηκε να επιστρέψει ισχυρότερος στο δεύτερο γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.

Πάνω από 500 ευρωπαϊκές προσωπικότητες υπογράφουν κατά του εποικισμού της Δυτικής Όχθης

«Παραδέχομαι ότι ήμουν πεπεισμένος ότι θα κέρδιζα στον πρώτο γύρο. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Είμαστε στην παράταση. Στην παράταση, θα κερδίσουμε τον βραζιλιάνικο λαό», δήλωσε ο 80χρονος.

Οριστικά στο β’ γύρο θα κριθεί ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας – Ελαφρύ προβάδισμα Μπολσονάρου

Εκτός 12 υποψήφιοι

Με πάνω από το 97% των ψηφοδελτίων καταμετρημένα, ο δεξιός υποψήφιος συγκέντρωσε 47,45% των έγκυρων ψήφων στον πρώτο γύρο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των περισσότερων δημοσκοπήσεων. Ο αριστερός Λούλα έλαβε 44,66% των ψήφων.

Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι θα προχωρήσουν στον δεύτερο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης στις 25 Οκτωβρίου, αφήνοντας εκτός τους υπόλοιπους 12 υποψηφίους, σε μια προεκλογική εκστρατεία που επικεντρώθηκε στις ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος ζωής, τη διαφθορά και την ανασφάλεια στην καθημερινότητα των Βραζιλιάνων.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδειχναν μικρό προβάδισμα του Λούλα και προδιέγραφαν πιθανό δεύτερο γύρο μεταξύ των υποψηφίων στις 25 Οκτωβρίου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ