Λούλα: «Ήμουν πεπεισμένος ότι θα κέρδιζα, στην παράταση θα κερδίσουμε το βραζιλιάνικο λαό» – Δείτε φωτό

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Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε την Κυριακή πως η ήττα του στον πρώτο γύρο των εκλογών από τον Φλάβιο Μπολσονάρο ήταν «απροσδόκητη», αλλά δεσμεύτηκε να επιστρέψει ισχυρότερος στο δεύτερο γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.

«Παραδέχομαι ότι ήμουν πεπεισμένος ότι θα κέρδιζα στον πρώτο γύρο. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Είμαστε στην παράταση. Στην παράταση, θα κερδίσουμε τον βραζιλιάνικο λαό», δήλωσε ο 80χρονος.

Εκτός 12 υποψήφιοι

Με πάνω από το 97% των ψηφοδελτίων καταμετρημένα, ο δεξιός υποψήφιος συγκέντρωσε 47,45% των έγκυρων ψήφων στον πρώτο γύρο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των περισσότερων δημοσκοπήσεων. Ο αριστερός Λούλα έλαβε 44,66% των ψήφων.

Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι θα προχωρήσουν στον δεύτερο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης στις 25 Οκτωβρίου, αφήνοντας εκτός τους υπόλοιπους 12 υποψηφίους, σε μια προεκλογική εκστρατεία που επικεντρώθηκε στις ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος ζωής, τη διαφθορά και την ανασφάλεια στην καθημερινότητα των Βραζιλιάνων.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδειχναν μικρό προβάδισμα του Λούλα και προδιέγραφαν πιθανό δεύτερο γύρο μεταξύ των υποψηφίων στις 25 Οκτωβρίου.