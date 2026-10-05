Οριστικά στο β’ γύρο θα κριθεί ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας – Ελαφρύ προβάδισμα Μπολσονάρου

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Είναι οριστικό. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα κονταροχτυπηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, κι ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου καθώς κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο την Κυριακή.

Με πάνω από το 97% των ψηφοδελτίων καταμετρημένα, ο δεξιός υποψήφιος συγκέντρωσε 47,45% των έγκυρων ψήφων στον πρώτο γύρο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των περισσότερων δημοσκοπήσεων. Ο αριστερός Λούλα έλαβε 44,66% των ψήφων.

Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι θα προχωρήσουν στον δεύτερο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης στις 25 Οκτωβρίου, αφήνοντας εκτός τους υπόλοιπους 12 υποψηφίους, σε μια προεκλογική εκστρατεία που επικεντρώθηκε στις ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος ζωής, τη διαφθορά και την ανασφάλεια στην καθημερινότητα των Βραζιλιάνων.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδειχναν μικρό προβάδισμα του Λούλα και προδιέγραφαν πιθανό δεύτερο γύρο μεταξύ των υποψηφίων στις 25 Οκτωβρίου.

Για να εκλεγεί ένας υποψήφιος από τον πρώτο γύρο, πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων.

Από πού είδαν τη μάχη

Ο 45χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου παρακολούθησε την καταμέτρηση των ψήφων από τη Μπραζίλια, ενώ ο Λούλα από την εκλογική διαδικασία από το Σάο Πάολο.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου ήταν ένας ελάχιστα γνωστός γερουσιαστής μέχρι πριν από λίγους μήνες, όταν ο πατέρας του τον έχρισε πολιτικό του διάδοχο, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ο Ζαΐρ Μπολσονάρου εκτίει ποινή 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Ο 80χρονος Λούλα διεκδικεί τέταρτη θητεία στην ηγεσία της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής, ενός σημαντικού προπυργίου της Αριστεράς σε μια περιοχή που τους τελευταίους μήνες βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα συντηρητισμού.

Οι δασμοί Τραμπ

Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά και τον υποτονικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της Βραζιλίας, η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε από περισσότερα σκάνδαλα και ύπουλα κόλπα παρά από μια συζήτηση για τα πολιτικά προγράμματα. Και οι δύο βασικοί υποψήφιοι απέφυγαν τις μεγάλες τηλεοπτικές αναμετρήσεις.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν επίσης για απάτες και υπεξαιρέσεις.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου ερευνάται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας ταινίας που υμνεί τον Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Λούλα πέρασε την περίοδο 2018-2019 περισσότερους από 18 μήνες στη φυλακή για διαφθορά, προτού η καταδίκη του ακυρωθεί για διαδικαστικούς λόγους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υποστήριξε τον Φλάβιο Μπολσονάρου αλλά η επιρροή του είχε βαρύτητα στην προεκλογική εκστρατεία. Επέβαλε δασμούς και κυρώσεις κατά της Βραζιλίας αντιδρώντας στη δίκη και καταδίκη του συμμάχου του Ζαΐχ Μπολσονάρου το 2025.

Καθώς στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της δεξιάς κυμάτιζαν αμερικανικές σημαίες, ο Λούλα κάλεσε τον ενοϊκό του Λευκού Οίκου να μην «έχει ανάμιξη» στις εκλογές.