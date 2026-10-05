Γιατί οι Αμερικανοί απέσυραν τα βομβαρδιστικά Β-1 από βρετανική στρατιωτική βάση

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Οι ΗΠΑ απέσυραν βομβαρδιστικά B-1 που στάθμευαν στη βρετανική στρατιωτική βάση Φέρφορντ, ύστερα από συμβάν το οποίο οδήγησε στη σύλληψη έξι υπόπτων, όπως ενημέρωσε χθες Κυριακή το Πεντάγωνο.

«Όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στις βάση Φέρφορντ της RAF επέστρεψαν στις βάσεις τους στις ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο Πολέμου σε ανακοινωθέν του.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η βρετανική αστυνομία επενέβη κοντά στη βάση Φέρφορντ, στη νότια Αγγλία, έπειτα από κλήση στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που έκανε λόγο για «τρία ύποπτα οχήματα».

Υποψίες για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας»

Στο εσωτερικό των οχημάτων η αστυνομία δεν εντόπισε «κανέναν» εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο βρέθηκε «ποσότητα» καυσίμων.

Κατόπιν, συνελήφθησαν έξι άνδρες, πέντε Βρετανοί επιτόπου, έπειτα Βρετανοϊρανός, μερικές ημέρες αργότερα, καθώς τους βαραίνουν υποψίες για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας».

Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι υφ’ όρον από τη δικαιοσύνη. Για την υπόθεση συνεχίζουν να υπάρχουν αρκετά σκοτεινά σημεία.

Την περασμένη Τετάρτη ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έκανε λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» πως στο συμβάν εμπλέκεται το Ιράν. Η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά πως είχε οποιαδήποτε ανάμιξη.

Την Πέμπτη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του μοιράστηκαν πληροφορίες με το Λονδίνο όσον αφορά φερόμενο σχέδιο τρομοκρατικής ενέργειας με υποστήριξη της Τεχεράνης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την «απογοήτευσή» του για την απελευθέρωση των υπόπτων υφ’ όρον.

Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιήθηκε από τον Μάρτιο από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με έναυσμα τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς από την 28η Φεβρουαρίου, για «αμυντικές» επιχειρήσεις, κατά το Λονδίνο.