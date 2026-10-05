Γκαγκάτσης στους διεθνείς: «Συγχαρητήρια σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά» – Δείτε βίντεο

Mετά την ισοπαλία με τη Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Nations League, ο Μάκης Γκαγκάτσης επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας και μίλησε στους διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εστίασε την ομιλία του στα αποτελέσματα που είχε η Εθνική τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League, αλλά έδωσε και το σύνθημα για την πρόκριση στα ματς που θα γίνουν τον Νοέμβριο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης:

«Συγχαρητήρια σε όλους, αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσει αυτή η τετράδα αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε δεν τους ξεπεράσατε, γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή.

Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε δύο φορές με τη Γερμανία και πήρατε τέσσερις βαθμούς. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89′ και φύγατε στενοχωρημένοι. Για αυτό δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας.

Γιατί η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το γκρουπ. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε να είμαστε στην τριάδα του γκρουπ για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητάς για τα προκριματικά του Euro 2028.

Όχι πως εάν ήμασταν στο δεύτερο δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία. Γιατί δείξατε πραγματικά ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα.

Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτού σας αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά.

Εδώ είμαστε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League Α και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα μπόνους και για όλα. Έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια, να τελειώσουμε πρώτα.

Συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά».