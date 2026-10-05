Πάνω από 500 ευρωπαϊκές προσωπικότητες υπογράφουν κατά του εποικισμού της Δυτικής Όχθης

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να «δράσουν» άμεσα για την αποτροπή της εφαρμογής του μεγάλου σχεδίου το οποίο έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, για την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως αξιώνουν με άρθρο τους το οποίο δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα περίπου 500 ευρωπαίοι πρώην πρωθυπουργοί, διπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες είναι πασίγνωστες προσωπικότητες, όπως ο άλλοτε ΥΠΕΞ Ντομινίκ ντε Βιλπέν και ο άλλοτε πρωθυπουργός, υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας Αλέν Ζιπέ (Γαλλία), οι πρώην πρωθυπουργοί Μάσιμο ντ’ Αλέμα (Ιταλία), Ιβ Λετέρμ (Βέλγιο) και Στέφαν Λεβέν (Σουηδία), οι πρώην πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Τζουζέπ Μπορέλ και Ενρίκε Μπάρον Κρέσπο (Ισπανία), κ.λ.π.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένεται «σε μερικές εβδομάδες» να αναθέσει «συμβάσεις για την πρώτη δόση του σχεδίου παράνομης αποικιοποίησης E1», τονίζουν οι διπλωμάτες στο άρθρο αυτό, που δημοσιεύει στο σημερινό της φύλλο η γαλλική εφημερίδα Libération.

Το σχέδιο προβλέπει την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Το σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του Ισραήλ την περασμένη χρονιά, ενώ παρέμενε παγωμένο για δεκαετίες, ιδίως λόγω πιέσεων από πλευράς διαδοχικών αμερικανικών κυβερνήσεων, απομονώνει περαιτέρω την ανατολική Ιερουσαλήμ, κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ, από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη θέτοντας υπό ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση την πιθανότητα εγκαθίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Η ισραηλινή δικαιοσύνη διέταξε την 27η Σεπτεμβρίου την αναβολή για έναν μήνα του ανοίγματος των προσφορών για το έργο, ώστε να μην επηρεαστούν ή διαταραχθούν οι βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου.

«Παρά τις αξιοσημείωτες συνέπειες αυτής της νέας προσάρτησης εδαφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλαβε κανένα μέτρο για την αποτροπή της υλοποίησης του σχεδίου E1, ούτε, γενικότερα, τήρησε υποχρεώσεις της, απορρέουσες από ευρωπαϊκές συνθήκες, να δράσει μπροστά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», στηλιτεύουν οι υπογράφοντες.

Εξαίρουν «το γεγονός ότι κάποια κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν μέτρα σε εθνικό επίπεδο εναντίον των παράνομων οικισμών», ενώ καταγγέλλουν τις θέσεις των κυβερνήσεων κάποιων άλλων χωρών, «ιδίως της Γερμανίας και της Ιταλίας», που «συνεχίζουν να παρεμποδίζουν συστηματικά την υιοθέτηση μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετατρεπόμενες έτσι σε de facto συνένοχες στη αποδυνάμωση των αξιών της ΕΕ και της λύσης των δυο κρατών».

Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει «αμέσως νομοθετικές προτάσεις» για την επιβολή «κυρώσεων σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και άλλους πάροχους υπηρεσιών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του σχεδίου E1 και άλλους παράνομους οικισμούς» και να εμποδίσει «κάθε εμπορική συναλλαγή της ΕΕ με τους παράνομους οικισμούς».

Ακόμη, καλούν την ΕΕ να «θέσει σε εφαρμογή προτάσεις» για την «αναστολή των εμπορικών διαστάσεων της συμφωνίας σύνδεσης» με το Ισραήλ.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν «στην προσεχή συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, τη 12η Οκτωβρίου», παροτρύνει το κείμενο των πρώην αρχηγών κυβερνήσεων, υπουργών, διπλωματών και λειτουργών.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967. Η αποικιοποίησή της ουδέποτε έχει σταματήσει έκτοτε, όμως παρουσιάζει εκρηκτική εξάπλωση τα τελευταία χρόνια.

Πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.