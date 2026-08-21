Νάνσι Κίσινγκερ: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών, η σύζυγος του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ

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Η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του εκλιπόντος πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, πέθανε την Πέμπτη (29/8) στο σπίτι της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ. Ήταν 92 ετών.

Ο θάνατος της Κίσινγκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της, έγινε γνωστή τους New York Times.

«Η Νάνσι Κίσινγκερ ήταν μια δύναμη ιδεών και διορατικότητας που εφάρμοσε σε όλη της τη ζωή στην κυβέρνηση και τη φιλανθρωπία – και ως η πιο πολύτιμη και έμπιστη σύμβουλος του Χένρι.

Ήταν η απόλυτη διπλωμάτης, τόσο σοφή όσο και διακριτική, και ξέρω πόσο απόλυτα την θαύμαζε και την αγαπούσε ο Χένρι»», έγραψε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικ Μπλούμπεργκ, στο X.

«Η Νταϊάνα και εγώ είχαμε την τύχη να την αποκαλούμε αγαπημένη φίλη και να βλέπουμε την εξαιρετική τους συνεργασία στην πράξη κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Θα μας λείψει πολύ.» πρόσθεσε ο Μπλούμπεργκ.

Η Νάνσι Κίσινγκερ συνόδευε συχνά τον σύζυγό της σε διπλωματικές αποστολές στη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και άλλα μέρη του κόσμου και εμφανιζόταν δίπλα του σε φωτογραφίσεις με ισχυρούς ηγέτες του κόσμου.

Το ζευγάρι, συμμετείχε επίσης σε επίσημα δείπνα, σε εκδηλώσεις σε πρεσβείες και σε δεξιώσεις στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των Ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων.

Όταν η Κίσινγερ άρπαξε από τον λαιμό άνδρα που φώναζε στον σύζυγο της

Σε ένα διάσημο περιστατικό του 1982 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty, η Κίσινγκερ άρπαξε από το λαιμό έναν άνδρα που φώναζε στον σύζυγό της και τον προειδοποίησε: «Θέλεις να σε χτυπήσουν;»

Ένας δικαστής αργότερα αθώωσε την Κίσινγκερ από την κατηγορία της πλημμεληματικής επίθεσης, κρίνοντας ότι η πράξη της «ήταν μια αυθόρμητη, κάπως ανθρώπινη αντίδραση σε μια προσβλητική δήλωση, καθώς και ανησυχία για την κατάσταση του συζύγου της».

Το ζευγάρι ταξίδευε στη Βοστώνη, όπου ο σύζυγός της επρόκειτο να υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, όταν συνέβη το περιστατικό.

Με ύψος σχεδόν 1,80 μέτρα, η Κίσινγκερ υψωνόταν πάνω από τον σύζυγό της και πολλούς παγκόσμιους ηγέτες.

Ο Κινέζος δικτάτορας Μάο Τσε Τουνγκ θαύμασε το ύψος της κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης του 1975 στο Τζονγκνανχάι, πλάνα της οποίας έχουν γίνει viral τα τελευταία χρόνια .

Οι Κίσινγκερ παντρεύτηκαν το 1974, όταν ο Χένρι ήταν υπουργός Εξωτερικών και η Νάνσι ήταν σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Νέλσον Ροκφέλερ, ο οποίος τους σύστησε.

Η Κίσινγκερ, γεννημένη ως Νάνσι Σάρον Μάγκινς στο Μανχάταν το 1934, άφησε πίσω της τα δύο θετά παιδιά της και πέντε θετά εγγόνια.

Ο σύζυγός της, ο οποίος υπηρέτησε υπό τις κυβερνήσεις Νίξον και Φορντ, πέθανε τον Νοέμβριο του 2023 σε ηλικία 100 ετών.