Ντέρτι: Ο Άρης βάζει τη Στέλλα πάνω από όλα

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Απόψε στις 22:30 στον Αντ1 η δυνατή συνέχεια της δραματικής σειράς “Ντέρτι“.

Η Στέλλα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού όταν ο Γιάννης καταφέρνει να την εντοπίσει και να επικοινωνήσει μαζί της, προκαλώντας πανικό και ερωτήματα για το πώς διέρρευσε η διαμονή της.

Από την άλλη, η ελπίδα να ομολογήσει εκείνος, ώστε αυτή να γλιτώσει από τις κατηγορίες και να απεγκλωβιστεί από τη συμφωνία, την οδηγούν στο να σκέφτεται σοβαρά μια συνάντηση μαζί του.

Ο Άρης συνεχίζει να χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τον Χρήστο, πιέζοντας διακριτικά για απαντήσεις γύρω από την επίθεση στο ΝΤΕΡΤΙ. Η αντίδραση του Χρήστου κρύβει πολλούς κινδύνους.

Ο Μιχάλης, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα στο σπίτι του, αποκαλύπτει στους γονείς του τη σχέση του με τη Ρένα.

Μια αναπάντεχη εξέλιξη οδηγεί τον Πασχάλη σε προσωπικά διλήμματα που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις σχέσεις του με τον Αλέκο, αλλά και με τη Βούλα.

Καθώς οι υποψίες βαθαίνουν, ο ίδιος ο Αλέκος φαίνεται να κινείται παρασκηνιακά, προσπαθώντας να ελέγξει τις εξελίξεις.

Τρεις μέρες μετά, σε μια φαινομενικά χαρούμενη συγκέντρωση, όλοι όσοι θα είναι παρόντες, θα βρεθούν μπροστά σε αποκαλύψεις που θα τους αλλάξουν τη ζωή…

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