Η μεγάλη ώρα του «Άρχοντα των Κρίκων»: Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί σήμερα το 9ο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιό του

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, διεκδικώντας το ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο της καριέρας του. Ο Έλληνας γυμναστής προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία και αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στον τελικό.

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Αθλητισμός

Πετρούνιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα (21/8), στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ.
  • Ο «Άρχοντας των Κρίκων» διεκδικεί το ένατο συνολικά χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο και τρίτο συνεχόμενο, με στόχο να γράψει ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του.
  • Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής είχε προκριθεί με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία, ενώ είχε αποκαλύψει πως είχε ετοιμάσει μια… «έκπληξη» για τον τελικό με πρόγραμμα μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας.

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα, Παρασκευή (21/8) στις 19:00 το απόγευμα, στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, με στόχο να γράψει ακόμη μία «χρυσή» σελίδα, στην ιστορία του.

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Με στόχο ένα ακόμη χρυσό

Ο «Άρχοντας των Κρίκων» διεκδικεί το ένατο συνολικά χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο και τρίτο συνεχόμενο, μετά τις κατακτήσεις στη Λειψία το 2025 και στο Ρίμινι το 2024.

Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής στην Ιστορία και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προκρίθηκε την Τετάρτη (19/8) στον μεγάλο τελικό, έχοντας τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία του προκριματικού γύρου με 14,400 βαθμούς (5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση). Πρώτος ήταν ο Ρώσος Ιλία Ζάικα με 14,466 βαθμούς.

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Η «έκπληξη» του τελικού

Ο μεγάλος στόχος του Πετρούνια είναι φυσικά η πρώτη θέση, ωστόσο οποιοδήποτε μετάλλιο θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία στα 35 του χρόνια. Μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 10 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και 17 συνολικά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

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Μετά τον προκριματικό, ο Πετρούνιας αποκάλυψε πως έχει ετοιμάσει μια… έκπληξη για τον τελικό, πιθανότατα τόσο για το κοινό όσο και για τους αντιπάλους του. Συγκεκριμένα, αναμένεται να παρουσιάσει πρόγραμμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, στο 5.700, κάτι που εκτιμάται ότι μπορεί να τον φέρει στο βάθρο και να του δώσει ισχυρές πιθανότητες για το χρυσό μετάλλιο.

Υπενθυμίζεται ότι με την περσινή νίκη του στους κρίκους και το χρυσό μετάλλιο στη Λειψία, ο Πετρούνιας έγινε ο μοναδικός σπεσιαλίστας στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ενόργανης Γυμναστικής που έχει κατακτήσει δέκα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα, με οκτώ χρυσά και δύο χάλκινα.

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