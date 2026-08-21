Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της – Το βίντεο που δημοσίευσε από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στη Madonna για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της διεθνούς σταρ στην Ελλάδα. Στην ανάρτησή του, της ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» και της απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση να επιστρέψει στη χώρα μας και το επόμενο καλοκαίρι.

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Πολιτική

Μητσοτάκης - Μαντόνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ξεχωριστό μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Madonna, με αφορμή τα γενέθλιά της, αναδεικνύοντας παράλληλα τις πρόσφατες στιγμές της διεθνούς σταρ στην Ελλάδα.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε σε Instagram story βίντεο από τις διακοπές της Madonna στην Ελλάδα και της ευχήθηκε «Χρόνια πολλά».
  • Παράλληλα, της απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση να επιστρέψει στη χώρα μας και το επόμενο καλοκαίρι.

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Ένα ξεχωριστό μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Madonna, με αφορμή τα γενέθλιά της, αναδεικνύοντας παράλληλα τις πρόσφατες στιγμές της διεθνούς σταρ, στην Ελλάδα.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε σε Instagram story, βίντεο που είχε ανεβάσει η ίδια η Madonna, στο οποίο καταγράφονται στιγμές από τις διακοπές της στη χώρα μας, οι εξορμήσεις της με σκάφος και οι εορτασμοί που πραγματοποίησε κατά την παραμονή της στην Ελλάδα.

Συνοδεύοντας την ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός τής ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» και της απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση να επιστρέψει στη χώρα μας και το επόμενο καλοκαίρι.

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«Happy birthday @madonna! So glad you had a great time in Greece! Come back next year!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Madonna στην Ελλάδα, όπου η τραγουδίστρια βρέθηκε για διακοπές και πραγματοποίησε, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στα Μετέωρα.

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