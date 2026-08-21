Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της – Το βίντεο που δημοσίευσε από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Ένα ξεχωριστό μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Madonna, με αφορμή τα γενέθλιά της, αναδεικνύοντας παράλληλα τις πρόσφατες στιγμές της διεθνούς σταρ, στην Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε σε Instagram story, βίντεο που είχε ανεβάσει η ίδια η Madonna, στο οποίο καταγράφονται στιγμές από τις διακοπές της στη χώρα μας, οι εξορμήσεις της με σκάφος και οι εορτασμοί που πραγματοποίησε κατά την παραμονή της στην Ελλάδα.

Συνοδεύοντας την ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός τής ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» και της απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση να επιστρέψει στη χώρα μας και το επόμενο καλοκαίρι.

«Happy birthday @madonna! So glad you had a great time in Greece! Come back next year!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Madonna στην Ελλάδα, όπου η τραγουδίστρια βρέθηκε για διακοπές και πραγματοποίησε, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στα Μετέωρα.