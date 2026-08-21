Βίκυ Σταυροπούλου: Κολύμπησε κάτω από καταρράκτη – «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία»

Η Βίκυ Σταυροπούλου κολύμπησε κάτω από έναν καταρράκτη, περιγράφοντας την εμπειρία ως «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία». Η ηθοποιός μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή αυτή μέσω Instagram.

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Βίκυ Σταυροπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βίκυ Σταυροπούλου είχε μια ξεχωριστή εμπειρία, κολυμπώντας κάτω από καταρράκτη.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε τη στιγμή, περιγράφοντάς την με έντονα συναισθηματικά λόγια.
  • Χαρακτήρισε την εμπειρία ως «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία».

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Ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές διακοπές της ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Βίκυ Σταυροπούλου. Η ηθοποιός συνεχίζει να απολαμβάνει την ανεμελιά και την ξεγνοιασιά του καλοκαιριού και στο βίντεο φαίνεται να κολυμπάει κάτω από καταρράκτη.

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Η Βίκυ Σταυροπούλου δείχνει να απολαμβάνει το νερό που έπεφτε από ψηλά στο πρόσωπό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε πως η εμπειρία αυτή την αναζωογόνησε: «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία», έγραψε.

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