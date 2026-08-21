Βίκυ Σταυροπούλου: Κολύμπησε κάτω από καταρράκτη – «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία»

Ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές διακοπές της ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Βίκυ Σταυροπούλου. Η ηθοποιός συνεχίζει να απολαμβάνει την ανεμελιά και την ξεγνοιασιά του καλοκαιριού και στο βίντεο φαίνεται να κολυμπάει κάτω από καταρράκτη.
Η Βίκυ Σταυροπούλου δείχνει να απολαμβάνει το νερό που έπεφτε από ψηλά στο πρόσωπό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε πως η εμπειρία αυτή την αναζωογόνησε: «Κάθαρση, αναγέννηση, ευλογία», έγραψε.
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