Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα (21/8) – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κίτρινο συναγερμό»

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή σήμερα καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) για σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφωθούν με τα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε επιφυλακή βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
  • Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (επιπέδου 3) προβλέπεται για την Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε επιφυλακή βρίσκεται σήμερα Παρασκευή (21/8)ο κρατικός μηχανισμός καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε μία περίοδο ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (επιπέδου 3) υπάρχει σε:

  • Αττική & Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια Σκύρο
  • Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα
  • Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία
  • Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο
  • Σποράδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου
  • Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα
  • περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Έβρου

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