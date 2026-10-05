Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη επειδή επιτέθηκε και τραυμάτισε στο πρόσωπο νηπιαγωγό όταν δεν της παρέδωσαν το εγγόνι της

Μια 76χρονη συνελήφθη στα Πατήσια, αφού τραυμάτισε νηπιαγωγό σε επεισόδιο που προκλήθηκε επειδή δεν της παρέδιδαν το εγγόνι της χωρίς υπεύθυνη δήλωση. Στο περιστατικό ενεπλάκη και η μητέρα του παιδιού, η οποία τσακώθηκε με τις νηπιαγωγούς, εξύβρισε μία από αυτές, πήρε το παιδί και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου

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  • Μία 76χρονη γιαγιά συνελήφθη στα Πατήσια μετά από επεισόδιο σε νηπιαγωγείο, όπου τραυμάτισε νηπιαγωγό επειδή δεν της παρέδιδε το εγγόνι της χωρίς υπεύθυνη δήλωση.- Η ηλικιωμένη προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο της νηπιαγωγού και συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη.- Στο σημείο μετέβη και η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία τσακώθηκε, έβρισε νηπιαγωγό και αποχώρησε με το παιδί, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.

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Επεισόδιο προκάλεσε μία ηλικιωμένη στις περίπου 13:00 σήμερα Δευτέρα, σε νηπιαγωγείο επί της οδού Μηλιαράκη, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία 76χρονη πήγε να παραλάβει το εγγόνι της, όμως οι νηπιαγωγοί δεν της το παρέδιδαν γιατί δεν είχε μαζί της τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ακολούθησε καβγάς μεταξύ της ηλικιωμένης και των νηπιαγωγών, με την πρώτη να τραυματίζει και να προκαλεί εκδορές στο πρόσωπο μίας νηπιαγωγού.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και η γιαγιά συνελήφθη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και για σωματική βλάβη, ενώ στο σημείο μετέβη και η 47χρονη μητέρα του παιδιού η οποία τσακώθηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς, έβρισε μία από αυτές και πήρε το παιδί και αποχώρησαν.

Η μητέρα του παιδιού αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.

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