Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη επειδή επιτέθηκε και τραυμάτισε στο πρόσωπο νηπιαγωγό όταν δεν της παρέδωσαν το εγγόνι της

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Επεισόδιο προκάλεσε μία ηλικιωμένη στις περίπου 13:00 σήμερα Δευτέρα, σε νηπιαγωγείο επί της οδού Μηλιαράκη, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία 76χρονη πήγε να παραλάβει το εγγόνι της, όμως οι νηπιαγωγοί δεν της το παρέδιδαν γιατί δεν είχε μαζί της τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ακολούθησε καβγάς μεταξύ της ηλικιωμένης και των νηπιαγωγών, με την πρώτη να τραυματίζει και να προκαλεί εκδορές στο πρόσωπο μίας νηπιαγωγού.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και η γιαγιά συνελήφθη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και για σωματική βλάβη, ενώ στο σημείο μετέβη και η 47χρονη μητέρα του παιδιού η οποία τσακώθηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς, έβρισε μία από αυτές και πήρε το παιδί και αποχώρησαν.

Η μητέρα του παιδιού αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.